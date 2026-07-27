O Κάι Σάτο, ένας άνδρας από την Καλιφόρνια βίωσε μία απίστευτη εμπειρία που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει σενάριο ταινίας.

Έμεινε εγκλωβισμένος στο ιστιοφόρο του για πάνω από έναν μήνα, ενώ κατευθυνόταν προς τη Χαβάη.

Ο 39χρονος σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα στις 7 Ιουνίου, ολομόναχος σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ταξίδι του όμως στην πορεία έγινε κάτι παραπάνω από περιπετειώδες, όταν το κατάρτι του ιστιοφόρου του έσπασε, δύο εβδομάδες αφού ξεκίνησε το ταξίδι του.

Ο Σάτο προσπάθησε τότε να επιστρέψει στην ακτή με τη μηχανή, μάταια, καθώς έμεινε από βενζίνη.

«Έκλαιγα για μια ολόκληρη εβδομάδα, απλά παρασυρόμενος προς τα νότια, ήμουν ράκος», δήλωσε ο ναυαγός Σάτο στο hawaiinewsnow.com.

Μετά από πέντε ημέρες παγιδευμένος στον Ειρηνικό, ο Σάτο κατάλαβε πως αν θέλει να επιβιώσει θα πρέπει να αναλάβει δράση. Ξεκίνησε κάνοντας αυτοσχέδιες επισκευές στα πανιά, χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC και κουπιά καγιάκ.

Ένας μήνας χρειάστηκε, όπως ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά, για να καταφέρει να επιστρέψει στη ναυτιλιακή διαδρομή από την Καλιφόρνια προς τη Χαβάη.

Στις 11 Ιουλίου έμεινε από νερό. Για να καταφέρει να μείνει ενυδατωμένος, γέμιζε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδενε με πλαστικές σακούλες για να τους σφραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από τη συμπύκνωση.

«Έγλειφα τις σταγόνες για να επιβιώσω», είπε ο Σάτο και πρόσθεσε ότι έτρωγε κυρίως βρώμη, καθώς και ψάρια και καλαμάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του.

Ο άνδρας όπως είπε ζητούσε καθοδήγηση, έκανε διαλογισμό και μιλούσε στο νερό και στον άνεμο. Ένιωθε επίσης την παρουσία του θείου του, με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει ένα προηγούμενο ταξίδι από την Καλιφόρνια στη Χαβάη όταν ήταν μικρός.

Το πλοίο της εταιρείας Pasha Hawaii που εμφανίστηκε μπροστά του ήταν η αρχή για την σωτηρία του.

Το πλήρωμα του Pasha πέταξε μια ανεμόσκαλα στον Σάτο κι εκείνος ανέβηκε στο πλοίο. Το πλήρωμα του παραχώρησε ένα δωμάτιο, ρούχα και άφθονο φαγητό.

«Έκλαιγα και ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Μου έφεραν φρούτα και νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί μαζί μου», δήλωσε ο Σάτο ο οποίος φιλοξενείται σε έναν συγγενή του.

Απτόητος από την τρομακτική εμπειρία του, ήδη ετοιμάζει το επόμενο ταξίδι του στις Φιλιππίνες, με ένα μεγαλύτερο σκάφος.