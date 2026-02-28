Viral, έχει γίνει η αντίδραση Αμερικανού πεζοναύτη, ο οποίος κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο, μέσα από το διαμέρισμά του, την στιγμή που ένας πύραυλος του Ιράν, χτυπάει τη ναυτική βάση όπου υπηρετεί στο Μπαχρέιν.

🫢 «Oh, f…k». An American serviceman recorded a video of a strike on his own base in Bahrain pic.twitter.com/PmAQ93s4DF — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

«Ω γαμ..ο, ω Θεέ μου, ώ σκ..α, ο γαμ… πύραυλος μόλις πέρασε, πρέπει να φύγω από εδώ…», αναφωνεί βλέποντας τον πύραυλο να πέφτει και ακούγοντας την έκρηξη, την οποία βιντεοσκοπεί.