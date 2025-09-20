«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» εξαιτίας των απειλών της κυβέρνησης του Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ή άλλων πολιτικών υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, δήλωσε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τον κίνδυνο αντιποίνων, επειδή ό,τι κι αν κάνουμε, οι ενέργειες (του Ισραήλ) θα συνεχιστούν», έκρινε ο κ. Γκουτέρες, αναφερόμενος στις αποφάσεις της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα με σκοπό «να καταστραφεί εντελώς η Γάζα» και να προωθηθεί η «εμπρηστική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», παλαιστινιακού εδάφους υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού από τον πόλεμο των επτά ημερών το 1967.

Ενόψει της αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης, στην οποία προβλέπεται να προχωρήσουν μεθαύριο Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνόδου στον ΟΗΕ η Γαλλία και άλλες χώρες, ισραηλινοί αξιωματούχοι απείλησαν απροκάλυπτα το Παρίσι πως θα υπάρξουν διπλωματικά αντίποινα, καθώς και ότι θα προχωρήσει η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Για τον Αντόνιο Γκουτέρες όμως, δεν πρόκειται παρά για «πρόσχημα» του Ισραήλ, η πολιτική του στα παλαιστινιακά εδάφη δείχνει πως δεν έχει καμιά πρόθεση «να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να αποκτήσουν κράτος».

«Θεωρώ πως είναι σημαντικό» το Ισραήλ να «αισθάνεται ολοένα πιο απομονωμένο» ώστε να πειστεί να «αλλάξει» πολιτική, επέμεινε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Σθεναρός υποστηρικτής της λύσης δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε την προοπτική νέων αναγνωρίσεων κράτος της Παλαιστίνης «εξαιρετικά σημαντικό» συμβολισμό «για τον παλαιστινιακό λαό».

«Ποια είναι η εναλλακτική;» διερωτήθηκε. «Η λύση του ενός κράτους στο οποίο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι θα εκδιώκονται ή θα υφίστανται κατοχή, υποδούλωση, διακρίσεις, χωρίς δικαιώματα και χωρίς δική τους γη; Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο τον 21ο αιώνα».

Εξάλλου ζήτησε για ακόμη μια φορά κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας: «Αυτό του οποίου γινόμαστε μάρτυρες στη Γάζα είναι φρικτό. Είναι το χειρότερο επίπεδο θανάτου και καταστροφής που έχω δει αφότου είμαι Γενικός Γραμματέας, πιθανόν σ’ όλη μου τη ζωή».

«Πιστεύω ακράδαντα πως είναι αφόρητο από ηθική, πολιτική και νομική σκοπιά», επέμεινε ο Αντόνιο Γκουτέρες, αποφεύγοντας ωστόσο να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», απούσης απόφασης της δικαιοσύνης.