Εκατομμύρια παιδιά στο Σουδάν βιώνουν ακραίες συνθήκες φτώχειας και βίας, κυρίως στην περιοχή του Νταρφούρ, όπως προειδοποιεί η UNICEF, εκφράζοντας ανησυχία για την περιορισμένη διεθνή ανταπόκριση σε σύγκριση με το παρελθόν.

Καθώς ο πόλεμος στη χώρα εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, τα παιδιά συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα από τις συνέπειες της σύγκρουσης. Ο εκπρόσωπος της UNICEF στο Σουδάν, Σέλντον Γετ, δήλωσε από τη Γενεύη ότι η κρίση έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Όπως σημείωσε, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη κρίση στο Νταρφούρ, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υφίστανται βία, πείνα και εκτοπισμούς. Ωστόσο, αυτή τη φορά η διεθνής βοήθεια δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος των αναγκών. Μιλώντας από το Πορτ-Σουδάν, υπογράμμισε ότι η σημερινή κατάσταση είναι βαθύτερη και πιο παρατεταμένη.

Ο ίδιος έκανε σύγκριση με το 2005, όταν η έκθεση “Child Alert” της UNICEF για το Νταρφούρ είχε προκαλέσει έντονη διεθνή κινητοποίηση. Σήμερα, όπως ανέφερε, η περιοχή φαίνεται να έχει ξεχαστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, με τα παιδιά να αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ αυτού του πληθυσμού. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Νταρφούρ, όπου περίπου 5 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Καταστροφές σε κατοικίες, σχολεία και δομές υγείας, καθώς και μαζικοί εκτοπισμοί, συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης. Όπως επισημαίνεται, πολλά παιδιά χάνουν τη ζωή τους, τραυματίζονται σοβαρά ή εκτοπίζονται, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωπα με πείνα, ασθένειες και σοβαρά ψυχικά τραύματα.