Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Ρωσική διπλωματία κατέθεσε προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ / UNSC,) ένα δικό της σχέδιο απόφασης για τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο έντονης πίεσης από τη Ουάσιγκτον για υιοθέτηση του αμερικανικού κειμένου που ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντοναλντ Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα 14 κράτη‑μέλη του Συμβουλίου για το δικό τους προσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει το σχέδιο Τραμπ, που επέτρεψε την εύθραυστη κατάπαυση πυρός στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, μετά από πάνω από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη σύσταση μιας «Επιτροπής Ειρήνης» υπό τον πρόεδρο Τραμπ, που θα λειτουργεί ως όργανο μεταβατικής διακυβέρνησης έως τα τέλη του 2027, και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) με περίπου 20 χιλιάδες μέλη.

Η δύναμη αυτή θα έχει την εντολή να χρησιμοποιεί «όλα τα απαραίτητα μέσα» για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο: εξασφάλιση των συνόρων σε συνεργασία με Ισραήλ και Αίγυπτο, αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, προστασία αμάχων και εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας.

Αντίθετα, το ρωσικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως «αντιπρόταση» και έχει ως στόχο την επίτευξη μιας ισορροπημένης και αποδεκτής προσέγγισης για το τέλος των εχθροπραξιών. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει επιλογές για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της διεθνούς δύναμης, αλλά δεν περιλαμβάνει την Επιτροπή Ειρήνης υπό τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στον ΟΗΕ, σκοπός του κειμένου είναι «να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ενιαία προσέγγιση για βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα».

Η αμερικανική πλευρά άσκησε έντονη πίεση για την υιοθέτηση του δικού της σχεδίου, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού θα είχε «σοβαρές, αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει εύθραυστη και το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να δράσει για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής: το Ισραήλ έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ISF, ενώ οι συνομιλίες για στρατιωτική συνεισφορά διεξάγονται με χώρες όπως η Ινδονησία, τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Το αμερικανικό σχέδιο αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων, ενώ η ρωσική πρόταση απειλεί να εμποδίσει την ομοφωνία λόγω διαφορετικής θεώρησης για τη μετάβαση στη σταθερότητα.

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα καθορίσει αν η Λωρίδα της Γάζας θα γνωρίσει μια σταθερή ειρήνη ή αν η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από ένα εύθραυστο πλαίσιο κατάπαυσης πυρός.

Με πληροφορίες από: Reuters