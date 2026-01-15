Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν σήμερα πως τα αποθέματά τους επισιτιστικής βοήθειας για το Σουδάν, που έχει ρημαχθεί από τον πόλεμο και όπου εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με λιμό, μπορεί να εξαντληθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

«Χωρίς άμεση επιπρόσθετη χρηματοδότηση, εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν και πάλι να στερούνται κρίσιμης σημασίας επισιτιστική βοήθεια σε μερικές εβδομάδες», ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι ήδη έχει «αναγκαστεί να μειώσει τις μερίδες στο αυστηρά ελάχιστο απαραίτητο για την επιβίωση».

Το PAM απευθύνει την προειδοποίηση αυτή έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, όπου οι μάχες ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και έχουν εκτοπίσει 11 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα έχουμε εξαντλήσει τα αποθέματά μας σε είδη διατροφής στο Σουδάν», προειδοποίησε στην ανακοίνωση ο Ρος Σμιθ, διευθυντής απόκρισης του PAM σε έκτακτες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 21 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Σουδάν- αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Εκτίμηση που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσε πέρυσι πως ο λιμός έχει εγκαθιδρυθεί στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, που καταλήφθηκε από τους παραστρατιωτικούς τον Οκτώβριο.

Κατάσταση λιμού επιβεβαιώθηκε επίσης στην Καντούγκλι, στη γειτονική επαρχία Κορντοφάν, που είναι πλέον το επίκεντρο της σύγκρουσης.

Στο Ντίλινγκ, περίπου 130 χιλιόμετρα πιο βόρεια, ο ΟΗΕ αναφέρει πως οι άμαχοι βιώνουν πιθανώς καταστάσεις λιμού, αν και προβλήματα ασφάλειας και έλλειψη πρόσβασης εμπόδισαν την επίσημη κήρυξή του.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων γύρω από την Ελ Φάσερ καθώς και σε ορισμένες περιοχές των ορέων Νούμπα, στο νότιο τμήμα της χώρας.