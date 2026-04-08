Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από 40 ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του Προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό». Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν» είναι να συνεχίσει τη μάχη «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεί, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός 15 ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει «δεκάσημο σχέδιο» το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν.

Οι 10 όροι που θέτει το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, «ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν», καθιέρωση ασφαλούς πρωτοκόλλου διέλευσης στα Στενά ώστε να διασφαλίζεται η ιρανική κυριαρχία,τερματισμό του πολέμου κατά του «’Αξονα της Αντίστασης», αποχώρηση των αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής, πλήρη αποζημίωση προς το Ιράν, άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τελική κατοχύρωση όλων αυτών «μέσω δεσμευτικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους». Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε το Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει τερματισμό του πολέμου» και ότι η παύση των εχθροπραξιών θα γίνει αποδεκτή μόνο όταν οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης», καλώντας σε πλήρη εθνική ενότητα και προειδοποιώντας ότι «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» και ότι «η παραμικρή εσφαλμένη κίνηση του εχθρού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

Ιρανικά ΜΜΕ: Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσινγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.