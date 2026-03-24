Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαβιβάσει 15 όρους στο Ιράν ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ισραηλινό «Κανάλι 12», το οποίο παραθέτει τα βασικά σημεία σε δημοσίευμά του.

Οι όροι φαίνεται να καλύπτουν όλους τους πολεμικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ωστόσο, η Ιερουσαλήμ ανησυχεί ότι ο Τραμπ και η ομάδα του επιθυμούν να προωθήσουν γρήγορα «μια συμφωνία-πλαίσιο, μια συμφωνία αρχών» με το Ιράν, αντί να επιμείνουν σε αυτές τις απαιτήσεις ως προϋπόθεση για την παύση του πολέμου.

Σύμφωνα με τρεις πηγές, που είναι εξοικειωμένες με τις λεπτομέρειες, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που περιλαμβάνει «την κήρυξη μιας περιόδου κατάπαυσης του πυρός διάρκειας ενός μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία 15 σημείων», παρόμοια με προηγούμενες συμφωνίες που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, ότι είχε καταλήξει σε πολλά σημεία σύγκλισης με μια βασική προσωπικότητα στο Ιράν.

«Το σενάριο μιας ταχείας, ασαφούς συμφωνίας – κατ’ αρχήν – προκαλεί αϋπνίες στους πολιτικούς του Ισραήλ», αναφέρει η έκθεση, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να προκύψει μια κατάσταση στην οποία οι Ιρανοί θα έχουν ουσιαστικά το πάνω χέρι, με τη σύγκρουση να τελειώνει πριν συμφωνηθούν οι ακριβείς όροι.

Η έκθεση προσδιορίζει 14 από τις 15 απαιτήσεις και οφέλη που οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στο Ιράν, επικαλούμενη μια δυτική πηγή:

1. Το Ιράν πρέπει να «διαλύσει» τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες.

2. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

3. Δεν θα πραγματοποιείται εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος.

4. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του, που ανέρχεται σε περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί.

5. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντο πρέπει να γκρεμιστούν.

6. Στον ΔΟΑΕ, τον πυρηνικό ελεγκτικό οργανισμό του ΟΗΕ, πρέπει να παραχωρηθεί πλήρης πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν.

7. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το «παράδειγμα» των περιφερειακών οργανώσεών του.

8. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την καθοδήγηση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών οργανώσεών του.

9. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.

10. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς την εμβέλεια, όσο και ως προς την ποσότητα, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

11. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα περιορίζεται στην αυτοάμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής:

12. Το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα.

13. Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ιράν στην προώθηση του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ.

14. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.