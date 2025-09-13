Ο Κας Πατέλ, διευθυντής του FBI στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε για την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, παρουσίαε το χρονοδιάγραμμα όσων οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».

Σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα:

– Στις 12:23 το μεσημέρι – τοπική ώρα – της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ εκτελείται.

– Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.

– Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.

– Χθες στις 10:00 το πρωί – τοπική ώρα – δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.

– Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.

– Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.

– Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.

– Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης οι αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο.

Δείτε σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη τύπου:

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε κάνει ανατριχιαστικά σχόλια για τον συντηρητικό σχολιαστή κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου πριν από τη δολοφονία του.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον σε εκείνη την κουβέντα είχε αναφερθει στην επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ στις 10 Σεπτεμβρίου και μίλησε για την αντιπάθειά του για τον 31χρονο influencer του MAGA, όπως δήλωσαν μέλη της οικογένειας του στους αστυνομικούς.

«Μίλησαν για το γιατί δεν τον συμπαθούσε και για τις απόψεις που είχε», αποκάλυψε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί.

Τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν επίσης στην αστυνομία ότι ο Ρόμπινσον είχε περιγράψει τον Κερκ ως «γεμάτο μίσος και που σκόρπιζε μίσος».

Τα σχόλια του Ρόμπινσον προκάλεσαν ανησυχία στην οικογένειά του – σε τέτοιο βαθμό που ενημέρωσαν την αστυνομία για τη συζήτηση, μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του Κερκ.

Πηγές ανέφερανότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε την πράξη του στον πατέρα του, Ματ Ρόμπινσον, ο οποίος διευθύνει μια κατασκευαστική εταιρεία.

Ο Ματ είχε αναγνωρίσει τον γιο του σε φωτογραφίες που κοινοποίησε το FBI και του μίλησε. Όταν ο Ρόμπινσον ομολόγησε, ο πατέρας του τον παρότρυνε να παραδοθεί.

Ο 22χρονος φέρεται να είπε στον πατέρα του ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί, αλλά πείστηκε να μιλήσει με έναν πάστορα, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με την Υπηρεσία Στρατιωτικών Δικηγόρων των ΗΠΑ.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον μαζί με τον πάστορα προσπάθησαν να πείσουν τον Ρόμπινσον να παραδοθεί. Τελικά ο πάστορας ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο Κοξ δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον «επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό».

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης. Μέλη της οικογένειας του Ρόμπινσον δήλωσαν στην αστυνομία ότι ο 22χρονος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», είπε ο Κοξ.

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Κέρκ

Φορούσε σιδεράκια στα δόντια και είχε το αμήχανο χαμόγελο ενός εφήβου, αλλά ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τάιλερ Ρόμπινσον δεν θα μπορούσε παρά να είναι πιο «όμορφος» και «υπέροχος» στα μάτια της μητέρας και της γιαγιάς του.

Η μητέρα του Άμπερ Ρόμπινσον, η οποία εργαζόταν με παιδιά με αναπηρία, και η πεθερά της, Ντέμπι, έχουν δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα δεκάδες φωτογραφίες του νεαρού άνδρα που λάτρευαν, μαζί με τους δύο μικρότερους αδελφούς του.

Σήμερα, αυτός ο κάποτε αδιάφορος έφηβος είναι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο γεμάτος μίσος εξτρεμιστής που αυτή την εβδομάδα έγινε ο πιο καταζητούμενος άνδρας της Αμερικής – με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί ήδη την εκτέλεσή του από το κράτος.

Ανάμεσα στους σοκαρισμένους γείτονες, η 66χρονη Kristin Schwiermann είπε ότι ήταν «πολύ σεβαστός και ήσυχος» και «είχε φίλους», προσθέτοντας: «Ήταν έξυπνος. Προέρχεται από μια πολύ στοργική οικογένεια».

«Αγαπώ τη μητέρα του και προέρχεται από μια εργατική οικογένεια.»

Τα άλμπουμ της οικογένειάς του στο Facebook είναι γεμάτα με συνηθισμένες, χαμογελαστές οικογενειακές φωτογραφίες. Υπάρχει μία στο Facebook της μητέρας του Ρόμπινσον που την δείχνει να χαμογελάει καθώς καταφέρνει να αρπάξει τον έφηβο γιο της για να ποζάρουν μαζί για ένα πορτρέτο. Ήταν το 2018, όταν ήταν 15 ετών.