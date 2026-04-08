Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό οι προμήθειες καυσίμων και οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμη και μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ , λόγω των διαταραχών στα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σιγκαπούρη, είπε ότι είναι δύσκολο να πούμε πόσο καιρό θα χρειαστεί να ανακάμψουν οι προμήθειες καυσίμων, αλλά ότι «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί γρήγορα».

«Εάν τα Στενά ανοίξουν ξανά και παραμείνουν ανοιχτά, νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμη ένα διάστημα μηνών για να επιστρέψουμε στο σημείο που χρειάζεται η προσφορά, δεδομένης της διαταραχής της ικανότητας διύλισης στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς προϊόντων διύλισης, και όχι μόνο καυσίμων αεριωθούμενων για άλλα προϊόντα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γουίλι Γουόλς.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί σε εβδομάδες», πρόσθεσε.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν απότομα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο για να επιτραπεί η διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει μια ιστορική πετρελαϊκή κρίση και οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων έχουν διπλασιαστεί. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί αυξάνοντας τις επιβαρύνσεις καυσίμων που προστίθενται στα εισιτήρια και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώνοντας ή περιορίζοντας τις υπηρεσίες.

Οι οικονομίες στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συμμάχων των ΗΠΑ, έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από την πετρελαϊκή κρίση, επειδή εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.