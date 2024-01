Οι Γάλλοι αγρότες έχουν αρχίσει να μπλοκάρουν αρκετούς αυτοκινητόδρομους γύρω από το Παρίσι, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερες αμοιβές και λιγότερη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, λόγω της εντεινόμενης αντιπαράθεσης με τη γαλλική κυβέρνηση, οι αγρότες άρχισαν να διακόπτουν την κυκλοφορία στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας), με στόχο να δημιουργήσουν οχτώ σημεία «ασφυξίας» κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών προς το Παρίσι, κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το BCC, αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους αγρότες να μην προσπαθήσουν να σταματήσουν τις παραδόσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία έχει λάβει εντολές να μην επέμβει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει εντάσεις.

Πέριξ του Παρισιού έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 15.000 αστυνομικοί με στόχο την «τήρηση της τάξης και της ασφάλειας» και ειδικότερα την εξασφάλιση ότι τα τρακτέρ δεν θα εισέλθουν στο Παρίσι και δεν θα εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς τροφίμων του Ρανζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

WOAH

Thousands of tractors are BLOCKADING all of Paris as the French farmers are saying NO to climate policies.

15 000 police have been mobilized to stop the farmers from entering the city.

🚜🚜🚜pic.twitter.com/L5TmVHzMIB

— PeterSweden (@PeterSweden7) January 29, 2024