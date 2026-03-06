Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, ανακοίνωσε απόψε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).
Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αλλά επίσης και πολεμικά πλοία και υποβρύχια, διευκρίνισε η Centcom στην ανακοίνωσή της.
Τουλάχιστον 43 πλοία του ιρανικού στόλου καταστράφηκαν ή βυθίστηκαν, αναφέρει η CENTCOM και προσθέτει ότι χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά και βομβαρδιστικά πολλών διαφορετικών τύπων.
Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026