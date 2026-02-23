Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την εκκένωση Βάσης τους στη βορειοανατολική Συρία, και σχεδιάζουν να αποχωρήσουν πλήρως από τη χώρα εντός ενός μήνα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Agence France-Presse.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από τη βάση του Κασράκ, στην επαρχία Χασάκα, που θεωρείται το τελευταίο προπύργιο των Κούρδων. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι είδαν φάλαγγα δεκάδων φορτηγών, φορτωμένων με τεθωρακισμένα και προκατασκευασμένα κτίσματα, να κατευθύνεται προς τα σύνορα με το Ιράκ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη εγκαταλείψει δύο ακόμη Βάσεις, την Αλ Τανφ και την Αλ Σαντάντι, στη νοτιοανατολική και βορειοανατολική Συρία αντίστοιχα.

Σύμφωνα με Σύρο κυβερνητικό αξιωματούχο, «μέσα σε έναν μήνα θα αποσυρθούν πλήρως από τη Συρία και δεν θα υπάρχει πλέον αμερικανική στρατιωτική παρουσία».

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες στάθμευαν στις Βάσεις που είχαν δημιουργηθεί σε περιοχές εκτός ελέγχου του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό δυνάμεων υπό τον σημερινό Πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα. Από τις Βάσεις αυτές οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους.