Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν σήμερα το δεξαμενόπλοιο «Aquila II» στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από μακρά καταδίωξη που ξεκίνησε από τη θάλασσα της Καραϊβικής.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το πλοίο, το οποίο βρισκόταν υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, είχε παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό για μεταφορές πετρελαίου από ή προς τη Βενεζουέλα.

Σε ανακοίνωσή του, το Πεντάγωνο τόνισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη χωρίς απρόοπτα, και χωρίς να σημειωθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επιβιβάζονται στο πλοίο και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο με ασφάλεια.

Το «Aquila II» είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου μαζί με άλλα πλοία, μεταφέροντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA. Πολλά από τα συνοδευτικά πλοία είτε έχουν επιστρέψει στη χώρα, είτε έχουν κατασχεθεί επίσης από τις ΗΠΑ.