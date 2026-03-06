ΠΚ

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ φοβούνται ότι η Κίνα ενδέχεται να βοηθήσει το Ιράν παρέχοντας οικονομική υποστήριξη, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Το Πεκίνο βέβαια ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των ανησυχιών για τον ενεργειακό εφοδιασμό του και της σταθερότητας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αναφορές και Non Papers που κυκλοφορούν σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες γεωπολιτικής και γεωοικονομικής ανάλυσης προκύπτουν τα εξής δεδομένα για τις προθέσεις της Κίνας

• Διπλωματική Διαμεσολάβηση: Η Κίνα έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, στέλνοντας ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Έχει καταδικάσει έντονα τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν και του διεθνούς δικαίου.

• Έμμεση Στρατιωτική & Τεχνολογική Υποστήριξη: Αν και αποφεύγει την άμεση στρατιωτική παρέμβαση, η Κίνα παρέχει στο Ιράν τεχνολογία διπλής χρήσης, συστήματα επιτήρησης, αισθητήρες και εξαρτήματα για drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για διαπραγματεύσεις πώλησης προηγμένων υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων (CM-302).

• Οικονομικό «Φιλί Ζωής»: Η Κίνα παραμένει ο κυριότερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας πάνω από το 80% των εξαγωγών του Ιράν το 2025, γεγονός που συντηρεί την ιρανική οικονομία υπό το βάρος των κυρώσεων.

• Προστασία Ενεργειακών Οδών: Το Πεκίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αναφορές από υπηρεσίες πληροφοριών και αναλυτές ασφαλείας (με στοιχεία έως τον Μάρτιο του 2026) καταγράφουν μια συστηματική, αλλά έμμεση και τεχνολογική εμπλοκή της Κίνας στην υποστήριξη του Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο την άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση.

Οι κυριότερες ενδείξεις και αναφορές περιλαμβάνουν:

Καλά πληροφορημένες πηγές που παρακολουθούν από κοντά τις δυνατότητες παρέμβασης της Κίνας στο Μεσανατολικό εξηγούν πώς το Πεκίνο διαθέτει μία σειρά από δυνατότητες στήριξης του Ιράν χωρίς να εμπλακεί σε βαθμό που να ωθήσει την Κίνα σε μία απευθείας διαμάχη με τις ΗΠΑ .

Σημειώνεται πώς στο άμεσο μέλλον αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου ομολόγου του. Επίσης το Πεκίνο ήταν και είναι εξαιρετικά προσεκτικό δεδομένης της μεγάλης εκκρεμότητας εθνικής εμβέλειας που είναι το ζήτημα της Ταϊβάν.

Έτσι τα στοιχεία που καθορίζουν τα όρια μία κινεζικής ανάμιξης στον πόλεμο με το Ιράν είναι τα εξής :

1. Παροχή Πληροφοριών και Επιτήρηση (ISR)

• Δορυφορικά Δεδομένα: Αναφορές δείχνουν ότι κινεζικές οντότητες παρέχουν στο Ιράν κρίσιμες δυνατότητες Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR) μέσω του εκτεταμένου δικτύου δορυφόρων τους.

• Παρακολούθηση Αμερικανικών Δυνάμεων: Κινεζικές πλατφόρμες πληροφοριών έχουν εντοπιστεί να παρακολουθούν ενεργά τις κινήσεις των αμερικανικών και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων στον Κόλπο του Ομάν και την ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην Τεχεράνη.

• Αντιμετώπιση Κατασκοπείας: Από τις αρχές του 2026, η κινεζική αντικατασκοπεία (μέσω του 9ου Γραφείου του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας) φέρεται να συνεργάζεται στενά με το Ιράν για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση δικτύων της Mossad και της CIA εντός της χώρας.

2. Στρατιωτική Τεχνολογία και Εξοπλισμοί

• Συστήματα Πλοήγησης: Το Ιράν έχει μεταφέρει την κρίσιμη στρατιωτική του αρχιτεκτονική από το αμερικανικό GPS στο κινεζικό σύστημα BeiDou-3, το οποίο προσφέρει κρυπτογραφημένα σήματα υψηλής ακρίβειας που είναι ανθεκτικά σε δυτικές παρεμβολές (jamming).

• Ραντάρ Αντι-Stealth: Η Κίνα έχει προμηθεύσει το Ιράν με προηγμένα ραντάρ (όπως το YLC-8B), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό αμερικανικών αεροσκαφών τεχνολογίας stealth.

• Πυραυλική Τεχνολογία: Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν το Πεκίνο ότι προμηθεύει συστατικά καυσίμων (όπως υπερχλωρικό νάτριο) και εξαρτήματα καθοδήγησης για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

3. Ψηφιακή Θωράκιση

• Ψηφιακό «Σινικό Τείχος»: Η Κίνα ωθεί το Ιράν να αντικαταστήσει το δυτικό λογισμικό με κινεζικά κρυπτογραφημένα συστήματα, με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής θωράκισης που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπεραστεί από ξένες υπηρεσίες.

4. Στρατηγική «Δεδομένων Μάχης»

• Αναλυτές του SpecialEurasia επισημαίνουν ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί τη σύγκρουση ως πεδίο δοκιμών, συλλέγοντας δεδομένα για το πώς η κινεζική στρατιωτική τεχνολογία (ραντάρ, πύραυλοι) αποδίδει απέναντι στα πιο εξελιγμένα αμερικανικά όπλα.

Παρά τις παραπάνω αναφορές, οι επίσημες δηλώσεις του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να εστιάζουν στη διπλωματική επίλυση και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, τονίζοντας τον σεβασμό στην κυριαρχία του Ιράν.