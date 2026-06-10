Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχεδόν 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ότι διεξάγουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache.

«Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν στις 17:00 (τοπική ώρα· στις 00:00 ώρα Ελλάδας) κατά διαταγή του ανώτατου διοικητή τους (σ.σ. του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ), σε ανταπόδοση για τη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς των ΗΠΑ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Συμπλήρωσε ότι η αποστολή αποτελεί «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης».

Tην ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του ABC News, ότι ανέμενε να εξαπολυθεί «πολύ δυνατή» ανταπόδοση μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο διευκρίνισε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκρήξεις στις νότιες ακτές του Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, λίγη ώρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχωρούν σε πλήγματα σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν, στη νήσο Κεσμ και παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιρανικών ΜΜΕ, κάποια από τα οποία αναφέρθηκαν σε πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από το Στενό του Ορμούζ», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Τεχεράνη προς ΗΠΑ: «Φύγετε από την περιοχή μας εάν θέλετε να είστε ασφαλείς»

Σε υψηλούς τόνους επέλεξε να απαντήσει η Τεχεράνη στην στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε στις επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας στις ΗΠΑ να «φύγουν από την περιοχή μας αν θέλουν να είναι ασφαλείς».

«Παρά τις ήττες του στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», ανάρτησε ο Αραγτσί στο X.

«Οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη», πρόσθεσε.