Νέα δεδομένα για ένα από τα πιο εγκληματικά περιστατικά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέρνει στο φως έρευνα των New York Times, η οποία ενισχύει τις ενδείξεις ότι αμερικανικός πύραυλος ενδέχεται να ευθύνεται για το πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο στο Ιράν, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου στην πόλη Λαμέρντ, όταν ένα κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο βρίσκονταν πολίτες (μεταξύ τους και ανήλικοι, κυρίως νεαρές αθλήτριες βόλεϊ), επλήγη από πυραυλική επίθεση.

Από την πρώτη στιγμή, η προέλευση του πλήγματος αποτέλεσε αντικείμενο σύγχυσης και αντικρουόμενων εκτιμήσεων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε δική τους εμπλοκή.

Ωστόσο, η νέα ανάλυση που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, βασίζεται σε οπτικό υλικό από το σημείο, θραύσματα του πύραυλου και γεωεντοπισμένα δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να αναδιαμορφώνουν την εικόνα του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να οδηγούν σε επίσημο και οριστικό συμπέρασμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα χαρακτηριστικά της έκρηξης και των υπολειμμάτων παραπέμπουν σε πύραυλο τύπου Precision Strike Missile (PrSM), οπλικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι αναλυτές που επικαλούνται οι NYT εστιάζουν στη μορφολογία των θραυσμάτων, στη γεωμετρία των πτερυγίων και στο μοτίβο της έκρηξης στον αέρα, στοιχεία που θεωρούνται ενδεικτικά της συγκεκριμένης κατηγορίας πυραύλων.

Παράλληλα, η γεωεντοπισμένη ανάλυση του πλήγματος δείχνει ότι στόχος ήταν πολιτική εγκατάσταση, με μικρή απόσταση από πιθανό στρατιωτικό σημείο. Το εύρημα αυτό αφήνει ανοιχτά δύο βασικά σενάρια: είτε πρόκειται για λανθασμένη στόχευση είτε για πλήγμα με παράπλευρες απώλειες σε αστικό περιβάλλον.

Η σημασία της συγκεκριμένης αποκάλυψης είναι ιδιαίτερη, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη θέση της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να έχει σοβαρές πολιτικές και νομικές προεκτάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Αν επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε αμερικανικό οπλικό σύστημα σε πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο αμάχων, τότε το περιστατικό θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα μη συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και φυσικά έγκλημα πολέμου.