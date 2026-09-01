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Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο έδαφος του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αμερικανών, η στρατιωτική αυτή ενέργεια αποτελεί την άμεση απάντηση της Ουάσιγκτον στις πρόσφατες επιθετικές ενέργειες της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η στρατιωτική παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη ύστερα από τις απόπειρες στοχοποίησης της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό του Στενού του Ορμούζ, αλλά και τις ευθείες απειλές κατά των Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται ανεπτυγμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εστιάζει τις επιχειρήσεις της και στην παρεμπόδιση της εγκατάστασης νέων συστημάτων ραντάρ και την ανάπτυξη πυραυλικών συστοιχιών στην περιοχή, επιδιώκοντας να εξουδετερώσει κάθε προσπάθεια ανάκτησης του επιχειρησιακού ελέγχου της θαλάσσιας διόδου.

Η κίνηση αυτή κρίνεται από στρατιωτικούς κύκλους καθοριστική για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την προστασία των δυνάμεων που επιχειρούν στη ζώνη αυτή, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων εστιών απειλής.

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