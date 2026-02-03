Φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που αποπειράθηκε να προσεγγίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters την είδηση.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι αμερικανικό F-16 κατέρριψε ένα ιρανικό Shahed 139 που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο. Πρόκειται για «drone αυτοκτονίας», το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και συγκρούεται με τον στόχο του. Οι Ιρανοί έχουν σώσει την άδεια για την κατασκευή Shahed στη Ρωσία, η οποία τα χρησιμοποιεί κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς νωρίτερα πολεμικά πλοία του Ιράν επιχείρησαν να σταματήσουν πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας περιόδου έντασης, με ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στην περιοχή και τον Λευκό Οίκο να μην αποκλείει εντελώς τη στρατιωτική επέμβαση.

Σημειώνεται, επίσης, λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων ΗΠΑ και Τεχεράνης στην Κωνσταντινούπολη.

Ιρανικά πολεμικά σκάφη επιχείρησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το The Wall Street Journal, που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους, την Τρίτη (3/2) οπλισμένα ιρανικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Η εφημερίδα επικαλείται την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech, η οποία σε μήνυμά της προς τους πελάτες της ανέφερε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση.

Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Iranian gunboats approached a U.S. oil tanker in Strait of Hormuz and ordered it to stop, a provocative move at a time when Washington is building up forces in the region for a possible strike on Iran https://t.co/MJ5xxfSbjO — The Wall Street Journal (@WSJ) February 3, 2026

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations γνωστοποίησε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα πλοίο περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, εντός του συστήματος διαχωρισμού της εισερχόμενης κυκλοφορίας του Στενού του Ορμούζ.