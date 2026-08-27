Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Ιταλικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες και στον ακριβή τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν στην Ιταλία αντιαρματικοί πύραυλοι από την Ελλάδα.

Όπως δημοσίευσε πρώτο το Ζougla.gr, για την υπόθεση κρατείται ήδη ένας 46χρονος Γάλλος, έπειτα από εντολή του Ανακριτή και του Εισαγγελέα του Μπάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Ιταλικές Αρχές, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τόσο τα συνοδευτικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν κατά τον έλεγχο του συλληφθέντα, ο οποίος αποβιβάστηκε με φορτηγάκι στο λιμάνι του Μπάρι -προερχόμενος από το λιμάνι της Πάτρας- όσο και η πραγματική κατάσταση και χρήση του στρατιωτικού υλικού που εντοπίστηκε.





Την ίδια ώρα, οι Ιταλοί, αναμένουν κρίσιμα στοιχεία από τον κατασκευαστή των οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση του εάν πρόκειται πράγματι για αδρανή, εκπαιδευτικά μοντέλα, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση του συλληφθέντα, ή για επιχειρησιακά πολεμικά όπλα.

Η υπόθεση, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Ζοugla.gr, έχει ήδη αποκτήσει διεθνές ενδιαφέρον, για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, αφού πρόκειται για διακίνηση οπλικών συστημάτων εντός της Ευρώπης.

Ο 46χρονος Γάλλος αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος για κατοχή πολεμικών όπλων και υπό την υποψία ότι ανήκει σε δίκτυο διακινητών. Παράλληλα, η νομική υπεράσπισή του τονίζει πως όλα έχουν γίνει νόμιμα και δεν υπάρχει τίποτε το παράνομο στη μεταφορά.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στις 7 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατόπιν υπόδειξης συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος τον σταμάτησε αμέσως μόλις αποβιβάστηκε από πλοίο προερχόμενο από την Πάτρα.

Στο βαν του υπήρχαν πέντε φορητά αντιαρματικά οπλικά συστήματα, με έναν αδρανή πύραυλο και άλλους τρεις Akeron MMP γαλλικής κατασκευής, ικανούς να πλήξουν στόχο σε απόσταση 4 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν υποβληθεί σε συντήρηση στην Ελλάδα και προορίζονταν για εκπαίδευση. Έπειτα από τις ανάλογες έρευνες και με την εμπλοκή ειδικής υπηρεσίας του Ιταλικού Στρατού, τελικά ο 46χρονος συνελήφθη στις 9 Ιουνίου, δηλαδή δύο ημέρες μετά.

Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός του φορτηγού, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε προσκομίσει τρεις διεθνείς φορτωτικές, οι οποίες – όπως αναφέρεται στο πρακτικό κατάσχεσης – έφεραν γενικές διατυπώσεις στη γαλλική γλώσσα και καμία packing list, δηλαδή λίστα συσκευασίας και αναλυτική κατάσταση περιεχομένων. Σε πέντε κιβώτια οι Ιταλοί εντόπισαν έναν σωλήνα εκτόξευσης χωρίς πύραυλο, έναν άλλο σωλήνα με αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο, χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προώθησης και πολεμική κεφαλή και άλλους τρεις σωλήνες με πυραύλους τύπου Akeron.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως στους σωλήνες εκτόξευσης, σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, υπήρχαν μπλε ταινίες αναγνώρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, που υποδήλωναν πυρομαχικά για εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, χωρίς εκρηκτικό στοιχείο. Η μεταγενέστερη επιθεώρηση, ωστόσο από εξειδικευμένη Υπηρεσία των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να αποκάλυψε ότι κάτω από την μπλε ταινία υπήρχε ο χρωματισμός του ΝΑΤΟ σε κίτρινο-μαύρο, ο οποίος χαρακτηρίζει πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας. Αυτό αρκούσε για να χαρακτηριστούν οι τρεις πύραυλοι ως πολεμικά όπλα, για τη μεταφορά των οποίων απαιτείται άδεια μεταφοράς που εκδίδεται από το υπουργείο Εξωτερικών, την οποία ο κατηγορούμενος δεν διέθετε.

Ως εκ τούτου, ο 46χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής πολεμικών όπλων.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του κάνουν λόγο για εξουσιοδοτημένη μεταφορά, ενώ επεσήμαναν ότι «η μεταφορά ήταν πλήρως εγκεκριμένη από το γαλλικό υπουργείο Άμυνας». Επίσης ότι «το μεταφερόμενο υλικό αποτελείται από αδρανή ομοιώματα, χωρίς οποιαδήποτε επιθετική ικανότητα». Μάλιστα επικαλούνται τεχνική και νομική τεκμηρίωση της γαλλικής εταιρείας κατασκευής για τη νομιμότητα της μεταφοράς.

Για τα κατασχεθέντα αντικείμενα, ο Εισαγγελέας του Μπάρι διέταξε τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται. Εν τω μεταξύ, εδώ και περισσότερο από δυόμισι μήνες, ο 46χρονος κρατείται στη φυλακή και δηλώνει, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, «άσχετος με οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά».

Παράλληλα, η υπεράσπιση προσθέτει πως «ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε αυθόρμητα με τις αρχές από την πρώτη στιγμή. Η υπεράσπιση έχει εμπιστοσύνη στο έργο της δικαστικής αρχής του Μπάρι, η οποία διεξάγει τις αναγκαίες περαιτέρω έρευνες».

Να σημειωθεί ως η ανακρίτρια του Μπάρι δεν επικύρωσε τη σύλληψη, αλλά διέταξε την προσωρινή κράτησή του στη φυλακή, όπως είχε ζητήσει ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας τόσο την έλλειψη άδειας όσο και τις παρατυπίες στα έγγραφα που προσκόμισε ο Γάλλος, ο οποίος παρουσιάστηκε ως μεταφορέας. «Τα έγγραφα κρίθηκαν αμφίβολης αξιοπιστίας. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι στοιχειοθετείται σε μεγαλύτερο βαθμό η διακίνηση όπλων», αναφέρει η Ανακρίτρια.

Σύμφωνα με ιταλικές στρατιωτικές πηγές, οι πύραυλοι Akeron MMP είναι η προηγούμενη έκδοση εκείνων που παράγονται σήμερα (των MP), οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον γαλλικό στρατό, αλλά και από το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως ορισμένες παρτίδες φέρεται να έχουν επίσης παραδοθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, επισημαίνουν πως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες όπλα που προορίζονται για προγράμματα στήριξης χωρών εκτός Ε.Ε. να καταλήγουν στη μαύρη αγορά, γι’ αυτό και η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη.

Κάτι που πρέπει επίσης να σημειωθεί είναι το γεγονός πως η υπόθεση κρατήθηκε απόρρητη για μεγάλο χρονικό διάστημα οπότε δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι, πιθανόν και από τη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.

Ακολουθεί το σχετικό ρεπορτάζ που παρουσίασε πρώτο το zougla.gr: