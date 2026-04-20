Στην Ιαπωνία έχει «αναδυθεί» μια ιδιαίτερη μορφή αστέγων: άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα περνούν τις νύχτες τους σε μικρά κουβούκλια, μέσα σε 24ωρα Ίντερνετ καφέ. Χώροι που αρχικά προορίζονταν για gaming (βιντεοπαιχνίδια) ή για ανάγνωση manga (ιαπωνικά κόμικ) , έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδια καταλύματα.

Σύμφωνα με έρευνα της μητροπολιτικής κυβέρνησης του Τόκιο το 2018, περίπου 4.000 άτομα διανυκτερεύουν εκεί τις εργάσιμες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι το επίσημο ποσοστό αστέγων στην Ιαπωνία καταγράφεται σε μόλις 2.591 άτομα (Ιανουάριος 2025), σε αυτόν τον αριθμό, δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι ζουν, σε τέτοιους προσωρινούς χώρους. Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα: το κλείσιμο των ίντερνετ καφέ άφησε πολλούς χωρίς καμία μορφή στέγασης.

Ένα τεχνολογικό καταφύγιο για τους «εργαζόμενους φτωχούς»

Σε πόλεις όπως το Τόκιο και η Οσάκα, τα Ίντερνετ καφέ προσφέρουν πακέτα διανυκτέρευσης με βασικές παροχές όπως ντους, ποτά, ανακλινόμενα καθίσματα και ιδιωτικούς χώρους. Για άτομα με επισφαλή εργασία, αποτελούν μια φθηνή, ανώνυμη και σχετικά ασφαλή λύση.

Οι λεγόμενοι «πρόσφυγες των net café», δεν είναι απαραίτητα άνεργοι. Πολλοί εργάζονται σε τομείς όπως οι διανομές, η καθαριότητα, οι αποθήκες ή το λιανεμπόριο, αλλά αδυνατούν να εξασφαλίσουν μία σταθερή κατοικία, λόγω των εξαιρετικά υψηλών ενοικίων.

Το ντοκιμαντέρ «Lost in Manboo»

Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται με ευαισθησία στο ντοκιμαντέρ Lost in Manboo, του Jérôme Plan. Η ταινία προβάλλει την καθημερινότητα της 23χρονης Hitomi και του 39χρονου Masata, δύο κατοίκων ενός Ίντερνετ καφέ στο Τόκιο.



Μέσα σε λίγα λεπτά, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο, ένα μικρό κουβούκλιο με έναν υπολογιστή και έναν περιορισμένο χώρο, μετατρέπονται σε «σπίτι» για ανθρώπους που, παρότι εργάζονται, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγαση. Η προσωπική αφήγηση της Hitomi αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τους αριθμούς, ρίχνοντας φως σε πτυχές μίας σκληρής πραγματικότητας, που συχνά παραμένει αθέατη.

Το ντοκιμαντέρ «Lost in Manboo» είναι διαθέσιμο στο YouTube και στο Vimeo με αγγλικούς υπότιτλους:

Προσωρινές λύσεις από το κράτος και τις ΜΚΟ δεν αρκούν, καθώς το υψηλό κόστος ζωής και οι χαμηλοί μισθοί συντηρούν μια κρυφή κρίση φτώχειας.

Οι τοπικές Αρχές, όπως αυτές του Τόκιο, έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως η παροχή επείγουσας στέγασης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και προγράμματα εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές, έχουν κυρίως προσωρινό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά αίτια του προβλήματος, όπως το αυξημένο κόστος κατοικίας και τις χαμηλές αποδοχές.

Καθοριστική είναι και η συμβολή των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Οργανώσεις όπως η Homedoor παρέχουν προσωρινή στέγη, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και υποστήριξη για την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ασκούν πίεση για θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Το φαινόμενο των «προσφύγων των net café» φανερώνει ότι ακόμη και σε ανεπτυγμένες οικονομίες, η φτώχεια μπορεί να παραμένει αθέατη. Η ανάδειξη αυτής της μορφής αστέγων, συμβάλλει στην κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων και αναδεικνύει την ανάγκη για σταθερές και βιώσιμες λύσεις στέγασης για όλους.