Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στοχοποιήσει αδιάκοπα την Ισπανία. Οι αστέρες του ποδοσφαίρου της μόλις γέλασαν τελευταίοι. Αποδεικνύεται ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται καλύτερα ένα ζεστό κυριακάτικο απόγευμα σε έναν βάλτο του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Πρόεδρος Donald Trump έχει περάσει μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του επικρίνοντας την Ισπανία για τις πενιχρές στρατιωτικές δαπάνες της και την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Trump χαρακτήρισε τη χώρα «απελπισμένη», χλεύασε τους Ισπανούς ως «κακούς ανθρώπους» και απείλησε να διακόψει κάθε εμπορική δραστηριότητα με τη Μαδρίτη.

Προχθές, ο πρόεδρος, ο οποίος τον Μάρτιο χαρακτήρισε τη χώρα «ηττημένη», έπρεπε να γιορτάσει την Ισπανία ως νικήτρια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που ο Trump προσπάθησε να κάνει δικό του. Παρέδωσε το μεγαλύτερο βραβείο στον αθλητικό κόσμο στον αρχηγό Rodri μπροστά στον πρωθυπουργό Pedro Sanchez, τον βασιλιά Felipe VI και ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό άνω του ενός δισεκατομμυρίου.

Ο Trump – ο οποίος είπε πριν από την έναρξη του αγώνα ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Messi», κάθισε στην ίδια σειρά με τον Felipe, τη Βασίλισσα Letizia και τον Sanchez κατά τη διάρκεια του αγώνα και σε κάποιο σημείο σηκώθηκε για να σφίξει το χέρι του καθενός από αυτούς. Στο τέλος του αγώνα, ο Trump κατέβηκε από το πολυτελές του θεωρείο στο επίπεδο του γηπέδου, όπου αυτός και ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, απένειμαν στους νέους πρωταθλητές το χρυσό τρόπαιο του τουρνουά για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ισπανίας.

Βεβαίως, η ηγεσία του ισπανικού ποδοσφαίρου είχε υποβαθμίσει την ιδέα ότι ο Trump βοήθησε στην παρακίνηση της ομάδας στη Βόρεια Αμερική αυτό το καλοκαίρι. «Δεν υπάρχουν προβλήματα μαζί του και μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την ομάδα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου στο POLITICO την ημέρα πριν από τον τελικό. «Η πολιτική είναι έξω από την ομάδα σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο», επέμεινε ένας άλλος. Και οι δύο ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν την εσωτερική δυναμική της ομάδας.

Ωστόσο, ο παίκτης της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Borgia Iglesias, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον τελικό, υπονόησε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν εντελώς τυφλοί στις πολιτικές εντάσεις μεταξύ της χώρας τους και του Trump, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χειραψίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον αγώνα. «Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, και έτσι θα περάσει πολύ γρήγορα και θα το ξεχάσω. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλούμε αντιπαραθέσεις. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς σκέφτομαι, αλλά δεν έχω τόση δύναμη», δήλωσε στην εκπομπή Panenka την Παρασκευή ο Iglesias, παίκτης της Θέλτα, ο οποίος είναι γνωστός για τις προοδευτικές του θέσεις σε ζητήματα από τη Γάζα μέχρι τον σεξισμό στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η χειραψία τους ήταν σύντομη.

«Ταπεινότητα και σεβασμός»

Δεν υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνούν ο αριστερός Sanchez και ο εθνικιστής Trump. Στην πιο επίμονη πολιτική του προτεραιότητα, ο Trump πιέζει συνεχώς για την απέλαση παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Sanchez σχημάτισε μια κυβέρνηση που επεκτείνει το νόμιμο καθεστώς σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν χωρίς έγγραφα στην Ισπανία.

Ο Trump συχνά χλευάζει τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως τις ανεμογεννήτριες, και κατέστησε τις γεωτρήσεις για ορυκτά καύσιμα ακρογωνιαίο λίθο της δεύτερης θητείας του. Ο Sanchez έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα που στοχεύει καταστήσει την Ισπανία ικανή να αντλεί το 81% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, ποσοστό πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο Trump έχει επίσης επιτεθεί στην σύμμαχο χώρα επειδή δεν πέτυχε τον στόχο της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο στόχος καθίσταται δύσκολος για τον Sanchez που βρίσκεται επικεφαλής ενός εύθραυστου συνασπισμού που υποστηρίζεται από αριστερά κόμματα που θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στα κοινωνικά προγράμματα, αντανακλώντας την ευρύτερη αντίθεση του ισπανικού κοινού στις αμυντικές δαπάνες.

Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί έντονα για τη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή. Ο Sanchez, ένας σοσιαλιστής που είναι επικεφαλής της Ισπανίας από το 2018, ήταν ένας από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης του στη Γάζα και η κυβέρνηση του από τις πρώτες που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης. Φέτος, η κυβέρνησή του αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν κοινές στρατιωτικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος για αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, κάτι που προκάλεσε μια σειρά από καυστικές επικρίσεις από τον Λευκό Οίκο.

Ο Sanchez, σε μια στήλη για το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο El País που δημοσιεύτηκε την Κυριακή πριν από τον τελικό, απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ, αν και τόνισε το ήθος του έθνους του πέρα από τα γήπεδα ποδοσφαίρου. «Αυτή είναι η ομάδα που εμπνέει πάθος. Με το ρευστό, θαρραλέο στυλ παιχνιδιού που μας καθορίζει – αλλά και με τις αξίες που διαμορφώνουν το έθνος μας», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός.



«Μια Ισπανία που συμπεριφέρεται με ταπεινότητα και σεβασμό προς τους αντιπάλους της. Και που βασίζεται στο συλλογικό ταλέντο για να κερδίσει και να δείξει στον κόσμο την αγαπημένη και σεβαστή χώρα που είναι η Ισπανία», πρόσθεσε.

Πηγή: POLITICO