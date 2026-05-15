Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρέθηκαν οι συνομιλίες κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με την Ταϊβάν και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να κυριαρχούν στην ατζέντα της επίσημης επίσκεψης στην Κίνα.

Κατά την πτήση της επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες διεξήγαγαν εκτενείς συζητήσεις για το ζήτημα της Ταϊβάν, επισημαίνοντας την επιθυμία της κινεζικής πλευράς να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε έναν πόλεμο ανεξαρτησίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να τηρήσει στάση ακροατή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τοποθέτησης, αποφεύγοντας να προβεί σε προσωπικά σχόλια, γεγονός που υπογραμμίζει τη λεπτότητα των διπλωματικών ισορροπιών στην περιοχή.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου επεκτάθηκαν και στο φλέγον ζήτημα της Μέσης Ανατολής, μεταφέροντας την πεποίθηση του Σι Τζινπίνγκ ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης εμφανίζεται βαθιά πεπεισμένος για την ανάγκη περιορισμού των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την επιθυμία του για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.