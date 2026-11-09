Η κολομβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια ορισμένων ΜΜΕ, επικαλούμενη απειλή για επιθέσεις που απέδωσε στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς.

Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, το Caracol, απομάκρυνε εσπευσμένα το προσωπικό του από τα κεντρικά γραφεία του στην πρωτεύουσα Μπογκοτά το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από προειδοποίηση των Αρχών. Το δίκτυο RCN έλαβε επίσης προειδοποίηση, ενημέρωσε η εισαγγελία το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έδωσα συγκεκριμένες διαταγές ώστε να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα του κράτους προκειμένου να προστατευτούν αυτά τα ΜΜΕ», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, αποδίδοντας την απειλή για πιθανές «τρομοκρατικές» ενέργειες εναντίον τους στον ELN.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO! Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA. ¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia. ¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO! Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

«Το να ενημερώνουμε με σφρίγος, ανεξαρτησία και υπευθυνότητα είναι ουσιώδες στοιχείο της συμβολής μας στη δημοκρατία και στην οικοδόμηση της χώρας που θέλουμε. Και καμιά απειλή δεν θα μας αναγκάσει να αφήσουμε κατά μέρος τη δέσμευση αυτή», τόνισε το Caracol στον ιστότοπό του.

Η επικεφαλής του συνηγόρου του λαού, ανεξάρτητης δημόσιας αρχής αρμόδιας για να επιβλέπει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάλεσε να εξιχνιαστούν τα γεγονότα και να είναι εγγυημένη η ελευθερία του Τύπου.

Ο αρχηγός του κράτους διέταξε επίσης να ενισχυθεί η φύλαξη του συντηρητικού περιοδικού Semana, παρότι δεν υπήρξε καμιά απειλή εναντίον του.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας έχουν σχέσεις τεταμένες με την κυβέρνηση, που έχει συγκεντροποιήσει όλες τις κυβερνητικές επικοινωνίες, που χειρίζεται πλέον αποκλειστικά η προεδρία, κατά διαταγή του αρχηγού του κράτους δε λα Εσπριέγια.

Η βία εναντίον δημοσιογράφων είναι αέναη στην Κολομβία. Δέχονται απειλές, διωγμούς, πέφτουν ενίοτε θύματα απαγωγών.

Ο βαρόνος της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ είχε διατάξει απαγωγές και δολοφονίες δεκάδων δημοσιογράφων στο πλαίσιο εκστρατείας τρόμου που διεξήγαγε τα χρόνια του 1980 και του 1990.

Τουλάχιστον 171 επαγγελματίες της ενημέρωσης έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1977, σύμφωνα με το ίδρυμα για την ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: El Tiempo