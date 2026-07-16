Η Αργεντινή είναι αντιμέτωπη με πιθανό πρόστιμο από τη FIFA, αφού οι παίκτες της πανηγύρισαν τη νίκη τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ εναντίον της Αγγλίας με ένα πανό που έγραφε «οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής».

Las Malvinas χαρακτηρίζουν οι Αργεντινοί τις νήσους Φώκλαντ, για τις οποίες είχε γίνει πολεμική σύγκρουση μεταξύ της χώρας τους και της Αγγλίας το 1982.

Την Παρασκευή 2 Απριλίου 1982, η Αργεντινή εισέβαλε και κατέλαβε τις Νήσους Φώκλαντ σε μια προσπάθεια να αποδείξει στους Βρετανούς ότι η επί μακρόν κυριαρχία που είχαν πάνω τους, έλαβε τέλος και ακολούθησε διαμάχη που διήρκησε 74 ημέρες.

Οι πολλάκις παγκόσμιοι πρωταθλητές πέτυχαν χθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου, μια θεαματική ανατροπή στην Ατλάντα, σκοράροντας δύο γκολ και νικώντας την ομάδα του Τόμας Τούχελ με 2-1. Έτσι προκρίθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν οι παίκτες εθεάθησαν να πανηγυρίζουν κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής» (Las Malvinas son argentinas). Σημειώνεται δε, πως η FIFA είχε απαγορεύσει ρητά να σηκώσουν τέτοιου είδους πανό ή σημαίες της Αργεντινής με Φώκλαντς πάνω.

Βίντεο με τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής να πανηγυρίζουν με πανό που γράφει «οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής»:

Ο Πόλεμος των Φώκλαντς

Τα Νησιά Φώκλαντ/Μαλβίνας, ένα βρετανικό έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εδαφικής διεκδίκησης μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον 1982, οι δύο χώρες ενεπλάκησαν σε πόλεμο για τα νησιά μεταξύ ως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η Αργεντινή θεωρεί ότι αυτό το σύμπλεγμα νησιών, που βρίσκεται 300 μίλια από τις ανατολικές ακτές της, θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τη δική της κυριαρχία. Η σύγκρουση, η οποία διήρκεσε 74 ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 655 Αργεντινών και 255 Βρετανών στρατιωτικών.

Το 2014, η FIFA είχε επιβάλει πρόστιμο 33.000 δολαρίων στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, αφού οι παίκτες της είχαν εμφανίσει πανό με το ίδιο ακριβώς μήνυμα πριν από έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Σλοβενίας. Η FIFA είχε δηλώσει τότε ότι η χειρονομία αυτή παραβίαζε τους κανόνες σχετικά με τις πολιτικές ενέργειες και την ανάρμοστη συμπεριφορά των ομάδων.

«Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι»

Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X: «Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι», συνοδεύοντάς το με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονταν Αργεντινοί στρατιώτες.

«Οι Μαλβίνες είναι αργεντινές», έγραψε η Βιγιαρουέλ. «Απαγόρευσαν να φέρουμε [τα πανό] στο στάδιο και ξέχασαν ότι τις κουβαλάμε στο αίμα και στην καρδιά μας».

Η ανάρτηση της Βιγιαρουέλ:

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Η Βιγιαρουέλ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα ότι ο ημιτελικός είχε ως στόχο «να βάλει τους εισβολείς στη θέση τους».

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη FIFA, η οποία καλείται να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει εάν η ενέργεια των Αργεντινών ποδοσφαιριστών παραβιάζει τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις.

Πηγή: BBC