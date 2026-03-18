Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν διέσχισε σήμερα την τουρκοϊρανική μεθοριακή διάβαση του Γκιουρμπουλάκ (ανατολική Τουρκία).

Στην ομάδα περιλαμβάνονται τέσσερις παίκτριες, μεταξύ των οποίων και η αρχηγός της ομάδας Ζαχρά Γανμπαρί και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, που απέσυραν αίτημα ασύλου, το οποίο είχαν υποβάλει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι παίκτριες, οι οποίες φορούσαν τις φόρμες της εθνικής ομάδας, προσγειώθηκαν προηγουμένως σήμερα στο τουρκικό αεροδρόμιο του Ιγκντίρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν σε λεωφορείο και αναχώρησαν προς τα ιρανικά σύνορα, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων.

Οι αθλήτριες, οι οποίες είχαν φθάσει την περασμένη Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας προερχόμενες από την Αυστραλία, όπου είχαν συμμετάσχει στο Ασιατικό Κύπελλο, είχαν μεταβεί αεροπορικώς προχθές, Δευτέρα, στο Ομάν, πριν επιβιβασθούν την Τρίτη, σε πτήση για την Κωνσταντινούπολη.

«Μου λείπει η οικογένειά μου», είχε δηλώσει μια παίκτρια στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα στην Κουάλα Λουμπούρ.

«Είναι παιδιά της πατρίδας»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαιρέτισε σήμερα μέσω του X «τις παίκτριες και την τεχνικό» που «είναι παιδιά της πατρίδας», τα οποία «ο λαός του Ιράν αγκαλιάζει».

«Απογοήτευσαν τους εχθρούς» της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντιστεκόμενες «στην εξαπάτηση και τους εκφοβισμούς από αντιιρανικά στοιχεία», πρόσθεσε.

O ιρανικός λαός περιμένει να υποδεχθεί τις αθλήτριες:

Είχαν χαρακτηρισθεί «προδότριες»

Αξίζει να σημειωθεί ότι επτά μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν είχαν αρχικά ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, αφού είχαν χαρακτηρισθεί «προδότριες» στη χώρα τους επειδή αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο πριν από ένα ματς, εν μέσω του πολέμου που φέρνει αντιμέτωπο το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Μόνο δύο παίκτριες παρέμειναν τελικά στο αυστραλιανό έδαφος.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις ιρανικές αρχές ότι ασκούν πίεση στους ιρανούς αθλητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, διατυπώνοντας απειλές σε βάρος των οικείων τους ή των περιουσιών τους, αν αποσκιρτήσουν από την Ισλαμική Δημοκρατία ή την επικρίνουν.

Οι ιρανικές Αρχές κατηγόρησαν από την πλευρά τους την Αυστραλία ότι άσκησε πίεση στις παίκτριες για να μείνουν εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ