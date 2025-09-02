Η προοπτική διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει υπαρκτή, αλλά οι αμερικανικές απαιτήσεις για περιορισμούς στους ιρανικούς πυραύλους μπλοκάρουν τη διαδικασία, δήλωσε σήμερα (2/9) κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος.

Ο έκτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον ανεστάλη μετά το ξέσπασμα 12ήμερου πολέμου κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το Ιράν ανταπέδωσε με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Πράγματι, επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που εκμηδενίζει την προοπτική οποιωνδήποτε συνομιλιών», ανέφερε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Χώρες της Δύσης φοβούνται πως το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου θα μπορούσε να αποφέρει υλικό για πυρηνικό όπλο, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη επιδιώκει την ανάπτυξη βαλλιστικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας. Αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ενώ επισημαίνει πως οι αμυντικές του ικανότητες δεν μπορούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία ενεργοποίησαν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις (Ε3) κάλεσαν το Ιράν να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με αντάλλαγμα αναστολή της επιβολής των κυρώσεων για διάστημα έως και έξι μηνών.