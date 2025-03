Ο «Mr Survivor», ο πασίγνωστος παραγωγός και τηλεοπτικός επιχειρηματίας Acun Ilıcalı, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την έρευνα για διαφθορά, που οδήγησε στην σημερινή σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Ικρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή 3.000 αστυνομικών ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης, την ώρα που οι αστυνομικοί ψάχνουν όλο το σπίτι του δημάρχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την ίδια ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συλλαμβάνουν στην Κωνσταντινούπολη, σε μία επιχείρηση που μοιάζει σαρωτική, 100 και πλέον συνεργάτες του Δημάρχου, που φέρονται να εμπλέκονται σε σκάνδαλο με παραχωρήσεις διαγωνισμών στην Medya A.Ş., την εταιρεία του Ilıcalı, του δημοφιλούς Τούρκου επιχειρηματία που έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα) την τηλεοπτική ιδέα του τηλεπαιχνιδιού επιβίωσης Survivor .

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται ότι έδωσε διαγωνισμό σχεδόν 400 εκατομμυρίων λιρών στην εταιρεία του Acun Ilıcalı που ονομάζεται Creative Media στο Λονδίνο, μέσω του IMM Media AŞ. Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Merthan Açıl, ο πρώην κουνιάδος του Acun Ilıcalı, για τον οποίο ξεκίνησε έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης συνολικά 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με διαγωνισμούς που ανατέθηκαν από τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεύτερη έρευνα κατηγορεί τον Ιμάμογλου και άλλους έξι για βοήθεια προς το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πάντως, η σύλληψη Ιμάμογλου ερμηνεύεται ήδη ως προσπάθεια του Ερντογάν να εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο, καθώς ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές για να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, ως επικεφαλής του κόμματός του.

«Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη λίγες μέρες πριν από την πιθανή προεδρική υποψηφιότητα» γράφει σήμερα η βρετανική Guardian και συνεχίζει: Ο βασικός αντίπαλος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνελήφθη μια ημέρα αφότου το πανεπιστήμιο ακύρωνε το δίπλωμά του, σε κίνηση που θεωρείται ως πολιτικά υποκινούμενη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης απαγορεύονται κάθε είδους συναντήσεις, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις από σήμερα 19 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαρτίου.

Στόχος της απαγόρευσης, κατά την ανακοίνωση, είναι να διατηρηθεί η δημόσια τάξη και να αποτραπούν τυχόν προβοκάτσιες.Με την εν λόγω εντολή κλείνουν σταθμοί του μετρό, μία γραμμή τραμ και βασικοί δρόμοι της μητρόπολης.

Οι εξελίξεις στην Τουρκία είναι ραγδαίες, με τον δήμαρχο και κύριο αντίπαλο του Ερντογάν να τονίζει ότι θα «σταθεί όρθιος» καταγγέλλοντας απόφαση κατά της βούλησης του λαού, ενώ η τουρκική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για έρευνες σχετικά με «οικονομικές ατασθαλίες» και «οικονομικές σχέσεις με το PKK.

Ο 53χρονος Ιμάμογλου, που κατάφερε να κερδίσει μέσα από τα χέρια του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) τον δήμο της τουρκικής μεγαλούπολης, θεωρείται το δυνατότερο «χαρτί» της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν.

«Δεν υποκύπτω, θα συνεχίσω τη μάχη κατά του Ερντογάν», δήλωσε ο Ιμάμογλου σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media λίγο πριν τη σύλληψή του.

«Λυπάμαι που το λέω αυτό. Προσπαθούν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τις δυνάμεις ασφαλείας αυτής της χώρας ως εργαλεία για αυτό το κακό και συγκέντρωσαν εκατοντάδες αστυνομικούς στις πόρτες των σπιτιών 16 εκατομμυρίων Κωνσταντινουπολιτών. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος. Να γνωρίζει ολόκληρο το έθνος μου ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιμάμογλου στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Ο «Μr Survivor» άλλωστε, ο άνθρωπος για τον οποίο φέρεται να έγιναν οι οικονομικές χαριστικές συμφωνίες, σε ανύποπτο χρόνο δήλωσε σε τηλεοπτικό κανάλι την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είχε καμία επιχειρηματική σχέση τόσο με τον δήμο Κωνσταντινούπολης, όσο και με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Όπως είπε «δεν έχω συναντηθεί ή μιλήσει μαζί του ούτε για ένα λεπτό».

«Είμαι υπό κράτηση. Νομίζουν ότι με το να μας φιμώσουν, θα μας εμποδίσουν να υπερασπιστούμε και να υποστηρίξουμε τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Καλώ τους πολίτες μας που έχουν λογαριασμούς σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Από τώρα και στο εξής, ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει ανατεθεί στο τουρκικό έθνος. Προστατέψτε, φροντίστε, υποστηρίξτε! Δεν μπορούν να νικήσουν το έθνος. Όλα θα πάνε καλά» έγραψε από πλευράς του στο X ο Μουράτ Ονγκούν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Media Inc. και σύμβουλος Τύπου του Ιμάμογλου.

Η τουρκική λίρα βυθίζεται, ενώ το αδφιάκοπο τo sell-off στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης οδήγησε σε διακοπή των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τις τουρκικές επενδύσεις, αφότου η σύλληψη του βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, αύξησε τους πολιτικούς κινδύνους.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 σημείωσε πτώση 6,9% στο άνοιγμα, προκαλώντας αναστολή συναλλαγών. Όταν το χρηματιστήριο άνοιξε ξανά, σημείωσε πτώση 4,6%.

Η Τουρκία περιόρισε την Τετάρτη την πρόσβαση σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των X, YouTube, Instagram και TikTok, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων, όπως ανέφερε το παρατηρητήριο διαδικτύου Netblocks σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a “coup” pic.twitter.com/5ldegqQCH3

— NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025