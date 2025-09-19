Τα συγκεχυμένα όρια μεταξύ συμφερόντων της αμερικανικής κυβέρνησης και συμφερόντων της οικογένειας Τραμπ αναδεικνύει αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times.

Στην ιστορία παρασκηνίου – που έρχεται στο φως – πρωταγωνιστούν η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι, ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος και ο Μασάντ Μπούλος, ο «συμπέθερος» του Ντόναλντ Τραμπ.

Για όσους δεν το γνωρίζουν ο αμερικανολιβανέζος Μασάντ Μπούλος, όπως και άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ, έχει «ρόλο» και λόγο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο «συμπέθερος» εμφανίζεται ως ανώτατος σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αφρική και προηγουμένως για τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο διατηρεί και τις δύο θέσεις.

Ωστόσο η δράση του φαίνεται πως ξεπερνάει κατά πολύ τα τυπικά. Mε την ιδιότητα του «ανώτατου συμβούλου» ταξίδεψε στη Λιβύη τον Ιούλιο για να συνομιλήσει με στελέχη εταιρειών πετρελαίου / φυσικού αερίου και με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Όλοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον αποκαλούσαν «Αμπού Τίφανι», δηλαδή «ο πατέρας (πεθερός) της Τίφανι».

Οι διακοπές σε γιοτ Τούρκου μεσολαβητή λιβυκού πετρελαίου

Την ώρα που ο Μασάντ Μπούλος υπέγραφε συμφωνίες για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Λιβύη, η Τίφανι Τραμπ και ο σύζυγός της, Μάικλ Μπούλος, ταξίδευαν στη γαλλική Ριβιέρα πάνω σε μία από τις μεγαλύτερες θαλαμηγούς στον κόσμο, ιδιοκτησίας ενός Τούρκου δισεκατομμυριούχου, σημαντικού διαμεσολαβητή λιβυκού πετρελαίου.

Η θαλαμηγός Phoenix 2, ένα πλωτό παλάτι με δύο ελικοδρόμια, πισίνα και πολυτελείς χώρους, ανήκει στους δισεκατομμυριούχους διακινητές πετρελαίου Ερτσουμέντ και Ρούγια Μπαγέγκαν. Η ενεργειακή εταιρεία των Μπαγέγκαν, BGN International, έχει κάθε λόγο να επωφεληθεί από οποιαδήποτε αύξηση της λιβυκής πετρελαϊκής παραγωγής.

Και από την πλευρά του ο Μάικλ Μπούλος, γιος του Μασάντ και σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να δραστηριοποιηθεί στον πετρελαϊκό τομέα της Λιβύης. Η πρόθεση του είναι γνωστή και στην επιχειρηματική κοινότητα της Τρίπολης.

Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα απαιτεί πρακτικά την υποστήριξη της κυβέρνησης Ντμπεϊμπά. Και για αυτό φαίνεται να φροντίζει ο μπαμπάς.

Η Λιβύη είναι χωρισμένη ανάμεσα στην ηγεσία του στρατηγού Χαφτάρ που διοικεί την ανατολική πλευρά της χώρας και τη μεταβατική κυβέρνηση της οικογένειας Ντμπεϊμπά που ελέγχει τη Δύση. Η δεύτερη έχει ξεπεράσει το συνταγματικό της όριο, αλλά προς το παρόν αρνείται τις διεθνείς εκκλήσεις για εκλογές.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές της Λιβύης δηλώνουν ότι ο Μπούλος έδειξε σοβαρή άγνοια της κατάστασης. «Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει Ανατολή από Δύση», είπε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς. Ωστόσο αυτά μικρή σημασία έχουν, καθώς ο Μασάντ Μπούλος, όπως αναφέρουν οι New York Times, κινείται με μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στις επιχειρηματικές συμφωνίες ακόμα και με ίδιον όφελος, ακόμα και σε συνεργασία με αυταρχικές ηγεσίες.

Οι επαφές του «συμπέθερου» με την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά

Την άνοιξη λοιπόν, ο Μπούλος συναντήθηκε στο Κατάρ με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Λιβύης, Ιμπραχίμ Ντμπεϊμπά. ανιψιό του πρωθυπουργού της δυτικής Λιβύης.

Ο Ντμπεϊμπά πρότεινε κάτι εξαιρετικά τολμηρό: αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωναν μέρος των περίπου 70 δισ. δολαρίων που είναι παγωμένα σε δυτικές τράπεζες από την εποχή του Μουαμάρ Καντάφι, η Λιβύη θα ανέθετε αυτά τα κεφάλαια σε αμερικανικές εταιρείες μέσω κατασκευαστικών συμβολαίων.

Μόνο η σκέψη μιας τέτοιας συμφωνίας θα μπορούσε να εκληφθεί ως επίσημη στήριξη των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Ντμπεϊμπά.

Ένας δυτικός διπλωμάτης ανησύχησε τόσο πολύ που, μόλις πληροφορήθηκε τη συζήτηση, επικοινώνησε με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στις 23 Ιουλίου, ο Μπούλος έφτασε στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Μετά την ανακοίνωση συμφωνιών για την παραγωγή πετρελαίου και νέων επενδύσεων, κατευθύνθηκε σε παραθαλάσσια βίλα για να δειπνήσει με τον Ιμπραχίμ Ντμπεϊμπά.

Σε αντίθεση με άλλες του επαφές, αυτή η συνάντηση δεν δημοσιοποιήθηκε.

Στελέχη του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κανονικά θα συγκρατούσαν τον Μπούλος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δηλώνουν στους New York Times ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Φοβούνται να τον αντιμετωπίσουν ευθέως, καθώς ο «συμπέθερος» θεωρείται πλέον μέλος της προεδρικής οικογένειας.

Το καλοκαίρι, κύκλοι στην Ουάσιγκτον άρχισαν να ανησυχούν όταν έμαθαν ότι η οικογένεια Μπούλος-Τραμπ επέβαινε στο γιοτ Phoenix 2 του Τούρκου δισεκατομμυριούχου, καθώς αυτό ενισχύει την εντύπωση ότι παίρνει το μέρος συγκεκριμένης πλευράς στη διχασμένη χώρα για να εξυπηρετήσει τα οικογενειακά συμφέροντα.

Άτομο δε που γνωρίζει την υπόθεση, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το ζεύγος Μπούλος – Τραμπ δεν πλήρωσε τους ιδιοκτήτες του Phoenix 2 για τη χρήση του σκάφους.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, οι ιδιοκτήτες τέτοιων γιοτ συχνά παραχωρούν πρόσβαση σε φίλους, συνεργάτες και καλεσμένους.

Η εκπρόσωπος της BGN, της εταιρείας των Μπαγέγκαν, δήλωσε στους New York Times, πως το ζευγάρι των Τούρκων δισεκατομμυριούχων δεν ήταν πάνω στο Phoenix 2 την περίοδο που βρισκόταν σε αυτό η Τίφανι Τραμπ και ο Μαίκλ Μπούλος. Ωστόσο δεν διευκρίνισε στο ποιος τους προσκάλεσε.

Στις 24 Ιουλίου, μία μέρα μετά τη συνάντηση του Μασάντ Μπούλος με Λίβυους αξιωματούχους για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, η Τίφανι Τραμπ ανάρτησε φωτογραφία του συζύγου της πάνω στο Phoenix 2, δεμένο στο αποκλειστικό Monaco Yacht Club.