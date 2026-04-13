Αποστάσεις από τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ κρατούν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, επιλέγοντας να μην εμπλακούν άμεσα και να εξετάσουν ενδεχόμενη παρέμβαση, μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Η στάση αυτή αναμένεται να προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεργαστεί με συμμάχους για τον περιορισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν.

Παρά τις πιέσεις, σύμμαχοι των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό. Αντιθέτως, δίνουν προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, υπό κανονικές συνθήκες.

Η διαφοροποίηση αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα έντασης στις σχέσεις εντός της Συμμαχίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τον ρόλο του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ ή μείωσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη.