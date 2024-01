Οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν αμερικανικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ώρες αφού ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε ότι κατέρριψε πύραυλο που εκτόξευσαν.

Οι αντάρτες «εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους κατά πλοίων εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Gravely στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️The #Houthis in #Yemen announced a missile attack on the US Navy destroyer USS GRAVELY in the #RedSea pic.twitter.com/s2cmDUulMw

Εξάλλου οι Χούθι πρόσθεσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να στοχοθετούν σε αυτοάμυνα αμερικανικά και βρετανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο al Massirah TV.

Yemen’s Iran-aligned Houthis said on Wednesday they plan to continue targeting US and British warships in the Red Sea in self defense, the group’s military spokesperson said in a statement carried by Al-Massirah TV.https://t.co/2ZLndwtLxc

— BusinessWorld (@bworldph) January 31, 2024