Το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του κινήματος, οι επιχειρήσεις θα στοχεύσουν πλοία που – όπως υποστηρίζουν – συνδέονται με τους αντιπάλους τους.

Όπως επισημαίνουν, οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στη στρατιωτική τους στρατηγική, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Σημειώνεται πως η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί κομβικό σημείο για το διεθνές εμπόριο, καθώς μέσω αυτής διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τυχόν αναζωπύρωση επιθέσεων αναμένεται να επηρεάσει τις εμπορικές ροές, τα ναύλα και το κόστος μεταφοράς αγαθών, με πιθανές συνέπειες στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και των κυβερνήσεων που παρακολουθούν στενά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.