Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας προχωρούν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες στρατιωτικές αψιμαχίες μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες αναζωπυρώθηκαν έπειτα από μεγάλο διάστημα ηρεμίας.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος, Γιαχία Σάρια, τα μέτρα τίθενται σε ισχύ αμέσως. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή βασίζεται στην αρχή της ανταπόδοσης, ως απάντηση στον αποκλεισμό των υποδομών της Υεμένης και στις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Σαναά.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان الموقف من الحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني العظيم. pic.twitter.com/aIikHk6byf — العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) July 20, 2026

«Δικαίωμα στην αντίδραση»

Ο εκπρόσωπος των Χούθι υπογράμμισε πως ο λαός της Υεμένης δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής απέναντι στους περιορισμούς και τις στρατιωτικές πιέσεις που δέχεται. Όπως ανέφερε, διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και να αντιμετωπίσουν τις εχθρικές ενέργειες.

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Πίσω από τις νέες απειλές διαφαίνεται η στρατηγική της Τεχεράνης, η οποία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα κομβικά περάσματα της περιοχής ως μοχλό πίεσης. Μετά τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένας από τους πλέον κρίσιμους ναυτιλιακούς διαδρόμους της Ερυθράς Θάλασσας.

Πιθανή διακοπή της ναυσιπλοΐας στο συγκεκριμένο σημείο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια αγορά, καθώς από εκεί διακινείται καθημερινά τεράστιος όγκος εμπορευμάτων και ενεργειακών πόρων.