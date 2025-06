Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την ισραηλινή επικράτεια, ως απάντηση, σύμφωνα με τους ίδιους, στα «εγκλήματα» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Στο Ισραήλ, οι σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές έπειτα από τη ρίψη ενός πυραύλου από την Υεμένη, έγινε γνωστό από τον στρατό, που υπογράμμισε πως «ο πύραυλος πολύ πιθανόν αναχαιτίστηκε με επιτυχία».

Σε μία ανακοίνωση, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τύπου των Χούθι Γιαχία Σαρέα, έκανε λόγο για τη «ρίψη ενός βαλλιστικού πυραύλου εναντίον ενός ευαίσθητου στόχου του ισραηλινού εχθρού στη Μπερ Σέβα (νότια), προς συμπαράσταση προς τον καταπιεσμένο παλαιστινιακό λαό και ως απάντηση στα εγκλήματα του σιωνιστικού εχθρού εναντίον των αμάχων στη Γάζα».

«Η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της», επιβεβαίωσε ο ίδιος.

