Βάλλεται πανταχόθεν πλέον το Ισραήλ, καθώς μετά τα πυραυλικά πλήγματα που δέχεται εξ ανατολών από το Ιράν και από τον βορρά από τη Χεζμπολάχ με τις εκτοξεύσεις από τον Λίβανο, τώρα δέχεται πλήγματα και από τον νότο, με τους Χούθι της Υεμένης να πραγματοποιούν την απειλή τους ότι θα εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.
Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ακολούθως ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια μετά τη λήξη του συναγερμού.
Οι Χούθι της Υεμένης, λοιπόν, εκτόξευσαν για πρώτη φορά πύραυλο κατά του Ισραήλ και σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι σειρήνες ήχησαν γύρω από την πόλη Μπερ Σεβά και τα περίχωρα κοντά στο κύριο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο του Ισραήλ για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή (27/3) προς το Σάββατο (28/3).
🚨Sirens sounding in southern Israel due to a ballistic missile attack from Yemen.
This marks the first attack by the Iran-backed Houthis on Israel in the current war. pic.twitter.com/3cgUmizZp4
— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 28, 2026
Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι του Ισραήλ κατά του πυραύλου των Χούθι, εκτοξεύθηκαν άμεσα για την κατάρριψή του, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.
Νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, ο ηγέτης των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, Αμπντέλ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις που προκάλεσαν «χάος» στην Ερυθρά Θάλασσα για τη διεθνή ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, είναι έτοιμες να χτυπήσουν ξανά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, μια κίνηση που ξεκάθαρα θα επιδεινώσει την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Οι Χούθι, φαίνεται πως έχουν την ικανότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο. Πλέον με την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου εναντίον του Ισραήλ δείχνουν ότι μπαίνουν στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλευρό του Ιράν.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημα ότι αναχαίτισε τον πύραυλο των Χούθι
Το Ισραήλ αναχαίτισε ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον περασμένο μήνα. Οι ανησυχίες εντάθηκαν για το ενδεχόμενο οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να εμπλακούν στη σύγκρουση.
Οι προηγούμενες επιθέσεις της οργάνωσης σε πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς ανέτρεψαν τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα.
Πριν από την επίθεση από την Υεμένη, φαινόταν να διαφαίνεται μια πρόοδος, καθώς η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει ανθρωπιστική βοήθεια και αγροτικές αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
WSJ: «Tο Ισραήλ ξεμένει από όπλα»
Σχετικό με όλες τις παραπάνω εξελίξεις είναι το σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει πως «Το Ισραήλ εξαντλεί τα όπλα που κρατούν τον λαό του ζωντανό, ενώ οι Χούθι μόλις άνοιξαν ένα νέο μέτωπο».
«Το Ισραήλ άρχισε να εξοικονομεί τους καλύτερους αναχαιτιστικούς πυραύλους Arrow, χρησιμοποιώντας αναβαθμισμένα πυρομαχικά David’s Sling για αποστολές για τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί. Ως αποτέλεσμα, τόσο η Ντιμόνα όσο και η Αράντ δέχτηκαν άμεσες επιθέσεις. Το CSIS ανέφερε ότι η περιοχή «εξαντλεί πολλά χρόνια παραγωγής μέσα σε λίγες εβδομάδες», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα, που συνεχίζει γνωστοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις.
«Οι Χούθι εκτόξευσαν τον πρώτο τους βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη προς τη Μπερ Σεβά, προσθέτοντας μια εντελώς νέα κατεύθυνση επίθεσης που πρέπει τώρα να καλύψουν οι ισραηλινές άμυνες. Το Ιράν από τα ανατολικά. Η Χεζμπολάχ από τα βόρεια. Οι Χούθι από τα νότια. Κάθε νέο μέτωπο πολλαπλασιάζει τον ρυθμό κατανάλωσης των αναχαιτιστικών πυραύλων. Κάθε πύραυλος από μια νέα γωνία αναγκάζει τους διοικητές να κατανέμουν ακόμη πιο αραιά τα ήδη εξαντλημένα αποθέματα. Το Ιράν δεν χρειάζεται πλέον να κατακλύζει το σύστημα με τον όγκο πυραυλικών επιθέσεων. Απλώς ενεργοποίησε αρκετά σημεία εκτόξευσης για να “τεντώσει” τις ισραηλινές αναχαιτιστικές άμυνες. Τετρακόσιοι ιρανικοί πύραυλοι, καθημερινές ομοβροντίες της Χεζμπολάχ, και τώρα βαλλιστικοί πύραυλοι από την Υεμένη. Περιορίζεται σημαντικά λοιπόν, ο αριθμός αναχαιτίσεων μιας χώρας ενάντια σε τρεις διαφορετικούς άξονες απειλής. Ο αρχικός υπολογισμός ήταν ήδη μη βιώσιμος. Σήμερα, μετά από αυτή την εξέλιξη, έγινε σημαντικά χειρότερος».
«Απομένουν ακόμη 3.554 στόχοι στο Ιράν», λέει ο Ντ. Τραμπ
Από την δική του πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στις τελευταίες δηλώσεις του αναφορικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε πως για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας του Περσικού Κόλπου δεν χρειάζεται να πάρει καμία έγκριση από το Κογκρέσο και ότι οι 3.554 στόχοι, που έχουν απομείνει για τις ΗΠΑ στο Ιράν θα ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα.
«Για νομικούς λόγους λέω ότι για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, δεν χρειάζομαι καμία έγκριση. Ως πόλεμος υποτίθεται ότι πρέπει να λάβεις έγκριση από το Κογκρέσο, κάτι τέτοιο. Την αποκαλώ στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Μας έχουν απομείνει άλλοι 3.554 στόχοι και θα ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα».
Το… σαρδάμ του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ
Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επιθυμία του για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέφυγε το…σαρδάμ, κάνοντας λόγο για Στενό του…Τραμπ.
«Διαπραγματευόμαστε τώρα και θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να το ανοίξουν. Πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ, εννοώ το Ορμούζ. Με συγχωρείτε, λυπάμαι πολύ, ήταν ένα τόσο τρομερό λάθος», είπε, διορθώνοντας άμεσα το…σαρδάμ του.
🚨 TRUMP REFERS TO STRAIT OF HORMUZ THE STRAIT OF TRUMP: "We're negotiating now, and it would be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump—I mean Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake."
— Breaking911 (@Breaking911) March 27, 2026
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Δείτε ΕΔΩ τις εξελίξεις της περασμένης νύχτας
Φρουροί της Επανάστασης: Αντεπίθεση σε «τέσσερα βήματα» στις απειλές Τραμπ για ενεργειακά πλήγματα
Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Press TV παρουσιάζει την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του βίντεο, η ιρανική πλευρά περιγράφει «τέσσερα σαφή βήματα» ως απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση:
Πρώτον, προειδοποιεί ότι θα στοχοποιηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Δεύτερον, υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε χώρα φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος στόχος.
Τρίτον, γίνεται αναφορά σε πιθανή πλήρη διακοπή κρίσιμων ενεργειακών και θαλάσσιων διαδρομών.
Τέταρτον, τονίζεται η πρόθεση για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση εάν υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.
WATCH: Following US President Donald Trump's threat to strike Iran's energy facilities, the IRGC responded by outlining four clear steps.
Follow https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/kOv7MB8o3S
— Press TV 🔻 (@PressTV) March 28, 2026
Το μήνυμα του βίντεο εντάσσεται στο ήδη τεταμένο σκηνικό, μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα πυροδοτήσει ευρείας κλίμακας αντίποινα, με στόχους ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.
Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην περιφερειακή ασφάλεια όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» στοχεύει αρκετές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία
Το φιλοπαραστρατιωτικό ιρακινό μέσο ενημέρωσης Sabereen ανέφερε επιθέσεις από την «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μια ομπρέλα ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε αρκετές αεροπορικές βάσεις και ένα αεροδρόμιο στην Ιορδανία.
Σύμφωνα με την αναφορά, στους στόχους περιλαμβάνονταν η Αεροπορική Βάση King Faisal, η Αεροπορική Βάση King Abdullah, το Αεροδρόμιο Queen Alia, η Αεροπορική Βάση Prince Hassan και η Αεροπορική Βάση Muwaffaq Salti, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα.
Βίντεο από ιρανικό πύραυλο τη στιγμή που χτυπά βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν
Δείτε βίντεο από ιρανικό πύραυλο τη στιγμή που χτυπά βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν.
🚨🇧🇭🇮🇷 Close-up footage reportedly captures an Iranian missile weaving past air defenses and slamming into an industrial facility in Bahrain.
You can watch the interceptors miss in real time.
Terrifying footage.pic.twitter.com/EenThf11DN https://t.co/BRd7ERlsZA
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 28, 2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν σε βίντεό τους αναφέρουν ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στο νησί Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν σε βίντεό τους αναφέρουν ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στο νησί Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ με drones και πυραύλους, σκοτώνοντας πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες.
JUST IN: IRGC struck U.S. Marines on Kuwait's Bubiyan Island with drones and missiles, killing many American soldiers
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 28, 2026
Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν
Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν από το πρωί του Σαββάτου, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.
Νωρίτερα στη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι στελέχη της πολιτικής άμυνας έσβησαν φωτιά σε εγκατάσταση που στοχοποιήθηκε από το Ιράν.
Κουβέιτ: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου
Η τιμή πετρελαίου του Κουβέιτ «σκαρφάλωσε» πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ KUNA.
Σύμφωνα με την αναφορά, η τιμή ενός βαρελιού κουβεϊτιανού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 8,10 δολάρια, φτάνοντας τα 118,93 δολάρια.
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει λόγω των επιθέσεων, ή και της απειλής επιθέσεων, από το Ιράν.
Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό, καθιστώντας την ένα κρίσιμο «στενό πέρασμα» για τις παγκόσμιες προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Το Ιράν λέει ότι εξάρθρωσε «τρομοκρατικό πυρήνα» στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν
Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν αναφέρει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας συνέλαβαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν ένοπλη επίθεση στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μονάδες πληροφοριών εντόπισαν αυτό που περιέγραψαν ως πυρήνα συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, έπειτα από δημόσιες αναφορές και παρακολούθηση.
Σύμφωνα με την αναφορά, οι ύποπτοι συνελήφθησαν πριν πραγματοποιήσουν επιχείρηση με στόχο δυνάμεις ασφαλείας.
Οι αρχές ανέφεραν ότι σε έφοδο σε κρησφύγετο στην πόλη Γκοργκάν εντοπίστηκαν τέσσερα τυφέκια Colt και 43 φυσίγγια.
Ομάν: Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με drones στο λιμάνι Σαλάλα
Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, ενώ γερανός υπέστη περιορισμένη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Ομάν.
Δύο drones στοχοθέτησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεών της, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο και προκαλώντας “περιορισμένες” υλικές ζημιές σε γερανό του λιμανιού.
Το Ομάν ήταν από τις χώρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.
An explosion occurred at the port of Salalah in Oman.
— Press TV 🔻 (@PressTV) March 28, 2026
Σειρήνες για εισβολή με drones ηχούν στην Άνω Γαλιλαία και την περιοχή του Κόλπου της Χάιφα
Στις κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας και στην περιοχή του Κόλπου της Χάιφα ηχούν σειρήνες που προειδοποιούν για πιθανή επίθεση με drone.
✈️ Hostile Aircraft Intrusion [08:34:46] – 11 Alerts:
• Upper Galilee — Ein HaMifratz, Jadeidi-Makr, Regba, Kfar Masaryk, Acre, Lochamei HaGetaot, Acco – Industrial Zone, Akko New Cemetery, Bustan HaGalil
• שמרת, עכו – רמות ים
Population: 147,000 pic.twitter.com/PPAQaB0yQZ
— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 28, 2026
Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τον θάνατο 60χρονου στο Τελ Αβίβ από ιρανική επίθεση
Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις το βράδυ της Παρασκευής.
«Οι διασώστες και οι παραϊατρικοί του MDA ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 60 ετών σε ένα περιστατικό στο Τελ Αβίβ και παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 2 ελαφρά τραυματίες σε ένα άλλο περιστατικό στο κεντρικό Ισραήλ», αναφέρει μια ανάρτηση στο X από τον οργανισμό.
Following missile fire toward central Israel:
MDA EMTs and paramedics have pronounced the death of a man approximately 60 years old at a scene in Tel Aviv, and are providing medical treatment to 2 lightly injured casualties at another scene in central Israel.
— Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026
Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ
Σειρήνες προειδοποιούν για επίθεση με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ. Ο συναγερμός ηχεί στη Σαφέντ και σε αρκετές γύρω κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
ΗΑΕ: Πέντε τραυματίες στα ΗΑΕ μετά από εκτόξευση πυραύλων κρουζ, βαλλιστικών και drones από το Ιράν
Οι αρχές των ΗΑΕ αναφέρουν ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε βιομηχανική ζώνη μετά από επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ανταποκρίθηκαν στους εισερχόμενους πυραύλους κρουζ και τα drones που εκτόξευσε το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ενέτεινε τις επιθέσεις στον Κόλπο, έναν μήνα μετά την έναρξη του περιφερειακού πολέμου.
Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι αναφέρει σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ότι οι αρχές αντιμετώπιζαν δύο πυρκαγιές στην περιοχή των Οικονομικών Ζωνών Χαλίφα του εμιράτου.
Η δήλωση αναφέρει ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν λόγω της πτώσης συντριμμιών από την «επιτυχή αναχαίτιση» ενός βαλλιστικού πυραύλου.
Σε ξεχωριστή δήλωση αναφέρεται ότι «το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς που κυμαίνονται από μέτριους έως ελαφρούς, στους οποίους υπέστησαν πέντε άτομα ινδικής υπηκοότητας».