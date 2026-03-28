Βάλλεται πανταχόθεν πλέον το Ισραήλ, καθώς μετά τα πυραυλικά πλήγματα που δέχεται εξ ανατολών από το Ιράν και από τον βορρά από τη Χεζμπολάχ με τις εκτοξεύσεις από τον Λίβανο, τώρα δέχεται πλήγματα και από τον νότο, με τους Χούθι της Υεμένης να πραγματοποιούν την απειλή τους ότι θα εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ακολούθως ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια μετά τη λήξη του συναγερμού.

Οι Χούθι της Υεμένης, λοιπόν, εκτόξευσαν για πρώτη φορά πύραυλο κατά του Ισραήλ και σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι σειρήνες ήχησαν γύρω από την πόλη Μπερ Σεβά και τα περίχωρα κοντά στο κύριο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο του Ισραήλ για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή (27/3) προς το Σάββατο (28/3).

🚨Sirens sounding in southern Israel due to a ballistic missile attack from Yemen. This marks the first attack by the Iran-backed Houthis on Israel in the current war. pic.twitter.com/3cgUmizZp4 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 28, 2026

Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι του Ισραήλ κατά του πυραύλου των Χούθι, εκτοξεύθηκαν άμεσα για την κατάρριψή του, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, ο ηγέτης των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, Αμπντέλ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις που προκάλεσαν «χάος» στην Ερυθρά Θάλασσα για τη διεθνή ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, είναι έτοιμες να χτυπήσουν ξανά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, μια κίνηση που ξεκάθαρα θα επιδεινώσει την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι, φαίνεται πως έχουν την ικανότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο. Πλέον με την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου εναντίον του Ισραήλ δείχνουν ότι μπαίνουν στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλευρό του Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημα ότι αναχαίτισε τον πύραυλο των Χούθι

Το Ισραήλ αναχαίτισε ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον περασμένο μήνα. Οι ανησυχίες εντάθηκαν για το ενδεχόμενο οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Οι προηγούμενες επιθέσεις της οργάνωσης σε πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς ανέτρεψαν τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πριν από την επίθεση από την Υεμένη, φαινόταν να διαφαίνεται μια πρόοδος, καθώς η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει ανθρωπιστική βοήθεια και αγροτικές αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

WSJ: «Tο Ισραήλ ξεμένει από όπλα»

Σχετικό με όλες τις παραπάνω εξελίξεις είναι το σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει πως «Το Ισραήλ εξαντλεί τα όπλα που κρατούν τον λαό του ζωντανό, ενώ οι Χούθι μόλις άνοιξαν ένα νέο μέτωπο».

«Το Ισραήλ άρχισε να εξοικονομεί τους καλύτερους αναχαιτιστικούς πυραύλους Arrow, χρησιμοποιώντας αναβαθμισμένα πυρομαχικά David’s Sling για αποστολές για τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί. Ως αποτέλεσμα, τόσο η Ντιμόνα όσο και η Αράντ δέχτηκαν άμεσες επιθέσεις. Το CSIS ανέφερε ότι η περιοχή «εξαντλεί πολλά χρόνια παραγωγής μέσα σε λίγες εβδομάδες», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα, που συνεχίζει γνωστοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις.

«Οι Χούθι εκτόξευσαν τον πρώτο τους βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη προς τη Μπερ Σεβά, προσθέτοντας μια εντελώς νέα κατεύθυνση επίθεσης που πρέπει τώρα να καλύψουν οι ισραηλινές άμυνες. Το Ιράν από τα ανατολικά. Η Χεζμπολάχ από τα βόρεια. Οι Χούθι από τα νότια. Κάθε νέο μέτωπο πολλαπλασιάζει τον ρυθμό κατανάλωσης των αναχαιτιστικών πυραύλων. Κάθε πύραυλος από μια νέα γωνία αναγκάζει τους διοικητές να κατανέμουν ακόμη πιο αραιά τα ήδη εξαντλημένα αποθέματα. Το Ιράν δεν χρειάζεται πλέον να κατακλύζει το σύστημα με τον όγκο πυραυλικών επιθέσεων. Απλώς ενεργοποίησε αρκετά σημεία εκτόξευσης για να “τεντώσει” τις ισραηλινές αναχαιτιστικές άμυνες. Τετρακόσιοι ιρανικοί πύραυλοι, καθημερινές ομοβροντίες της Χεζμπολάχ, και τώρα βαλλιστικοί πύραυλοι από την Υεμένη. Περιορίζεται σημαντικά λοιπόν, ο αριθμός αναχαιτίσεων μιας χώρας ενάντια σε τρεις διαφορετικούς άξονες απειλής. Ο αρχικός υπολογισμός ήταν ήδη μη βιώσιμος. Σήμερα, μετά από αυτή την εξέλιξη, έγινε σημαντικά χειρότερος».

«Απομένουν ακόμη 3.554 στόχοι στο Ιράν», λέει ο Ντ. Τραμπ

Από την δική του πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στις τελευταίες δηλώσεις του αναφορικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε πως για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας του Περσικού Κόλπου δεν χρειάζεται να πάρει καμία έγκριση από το Κογκρέσο και ότι οι 3.554 στόχοι, που έχουν απομείνει για τις ΗΠΑ στο Ιράν θα ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα.

«Για νομικούς λόγους λέω ότι για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, δεν χρειάζομαι καμία έγκριση. Ως πόλεμος υποτίθεται ότι πρέπει να λάβεις έγκριση από το Κογκρέσο, κάτι τέτοιο. Την αποκαλώ στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Μας έχουν απομείνει άλλοι 3.554 στόχοι και θα ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα».

Το… σαρδάμ του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επιθυμία του για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέφυγε το…σαρδάμ, κάνοντας λόγο για Στενό του…Τραμπ.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα και θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να το ανοίξουν. Πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ, εννοώ το Ορμούζ. Με συγχωρείτε, λυπάμαι πολύ, ήταν ένα τόσο τρομερό λάθος», είπε, διορθώνοντας άμεσα το…σαρδάμ του.

🚨 TRUMP REFERS TO STRAIT OF HORMUZ THE STRAIT OF TRUMP: “We’re negotiating now, and it would be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump—I mean Hormuz. Excuse me, I’m so sorry. Such a terrible mistake.” pic.twitter.com/GxC0bFThdQ — Breaking911 (@Breaking911) March 27, 2026

