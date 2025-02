Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πυραύλους επιφανείας-αέρος εναντίον αμερικανικού μαχητικού καθώς και μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν έπληξαν κανένα από τα δυο αεροσκάφη, ανέφεραν δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν αν τα αεροσκάφη κινούνταν στον εναέριο χώρο της Ερυθράς Θάλασσας ή της ίδιας της Υεμένης όταν στοχοποιήθηκαν.

According to Senior U.S. Defense Officials who have spoken to Fox News; on Wednesday, the Houthi Terrorist Group in Western Yemen, for the first time, fired a Surface-to-Air Missile (SAM) at a U.S. Air Force F-16 Fighter Jet operating over the Red Sea, with the Missile not… pic.twitter.com/KPl6kL8A3a

— OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2025