Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Τετάρτη ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.

Το πρωί οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε άλλο δεξαμενόπλοιο της Σαουδαραβικής Αραβίας, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.