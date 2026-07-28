Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Τρίτη (28/7), ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ειδικότερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η οργάνωση της Υεμένης εξαπέλυσε πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον σαουδαραβικού τάνκερ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή, και ενδέχεται να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα, σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου.

Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια και δεν θα κάνει καμία έκπτωση στην προστασία της ασφάλειας, των συμφερόντων και των εθνικών της δυνατοτήτων.

Παράλληλα, το Ριάντ είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ προς πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αντίδραση των ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι θα θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν για τις νέες επιθέσεις των Χούθι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες εάν οι Χούθι συνεχίσουν τις επιθέσεις τους.