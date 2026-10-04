Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει για ακόμη μία φορά, καθώς οι πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των περιφερειακών συγκρούσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Υεμένη διατηρώντας σταθερούς δεσμούς με το Ιράν, ανακοίνωσαν επίσημα την ανάληψη ευθύνης για ένα νέο, συντονισμένο χτύπημα, βαθιά μέσα στο σαουδαραβικό έδαφος.

Το μπαράζ χτυπημάτων με πυραύλους και drones

Εκπρόσωποι της ένοπλης οργάνωσης προχώρησαν σε δηλώσεις σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησαν, αναφέροντας πως η επιχείρηση στηρίχθηκε στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων και στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι επιδρομές αυτές κατευθύνθηκαν προς στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις του ενεργειακού κολοσσού της Saudi Aramco.

Οι επιθέσεις αυτές σύμφωνα με τους Χούθι, έγιναν ως απάντηση στον στρατιωτικό συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας κατά της Υεμένης, τις τελευταίες 12 ώρες.