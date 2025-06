Θέαμα για τους Χούθι και μάλιστα σε δημόσια προβολή με γιγαντοοθόνες σε γήπεδο είναι οι επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στο Χ η Τεχεράνη:

The people of Yemen are incredible!

Just like watching a World Cup match, they’ve gathered to watch and cheer for Iran during Operation “True Promise 3.” pic.twitter.com/TxGPT7HD2Y

— Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 14, 2025