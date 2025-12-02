Οι Χούθι θα απελευθερώσουν τους εννέα Φιλιππινέζους ναυτικούς ενός φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε τον Ιούλιο, στην Ερυθρά Θάλασσα, από τους αντάρτες της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα η Μανίλα.

Οι ναυτικοί διασώθηκαν από το ναυάγιο του Eternity C, πλοίου με σημαία Λιβερίας. Εκείνη την εποχή, οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο της επίθεσής τους, δηλώνοντας ότι «έσωσαν» αδιευκρίνιστο αριθμό ναυτικών και τους μετέφεραν σε ασφαλή τοποθεσία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων ανέφερε σήμερα ότι έλαβε πληροφορίες από το Ομάν, σύμφωνα με τις οποίες, εννέα Φιλιππινέζοι ναυτικοί που κρατούνται από τους Χούθι πρόκειται να απελευθερωθούν. Στην ανακοίνωση, η Μανίλα ευχαριστεί την Κυβέρνηση του Ομάν για τις προσπάθειες που κατέβαλε και διευκρινίζει ότι τα μέλη του πληρώματος του Eternity C θα μεταφερθούν αρχικά από τη Σαναά της Υεμένης στη Μουσκάτ του Ομάν.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου αρνήθηκε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το πότε θα γίνει αυτό, ή για τους πιθανούς όρους που τέθηκαν για την απελευθέρωση των ναυτικών.

Πριν από την επίθεση στο Eternity C, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για τη βύθιση ενός άλλου πλοίου, του Magic Seas, το πλήρωμα του οποίου διασώθηκε. Οι αντάρτες έλεγαν ότι εξαπέλυαν αυτές τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούσαν ότι συνδέονταν με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Περίπου το 30% των πληρωμάτων όλων των εμπορικών πλοίων, είναι Φιλιππινέζοι. Το 2023 οι ναυτικοί αυτοί έστειλαν στη χώρα τους περίπου 7 δισεκ. δολάρια, ποσό που αποτελεί το ένα πέμπτο της συνολικής εισαγωγής συναλλάγματος από τους εκπατρισμένους Φιλιππινέζους.