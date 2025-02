Με έξυπνο χιούμορ απαντούν οι Δανοί στις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με πάνω από 200.000 πολίτες της σκανδιναβικής χώρας να υπογράφουν διαδικτυακό αίτημα για την εξαγορά της Καλιφόρνιας.

«Έχετε κοιτάξει ποτέ τον χάρτη και σκεφτεί “Τι χρειάζεται η Δανία; Περισσότερη λιακάδα, φοίνικες και roller skates”; Λοιπόν, έχουμε μια ευκαιρία ζωής να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο αυτό. Ας αγοράσουμε την Καλιφόρνια από τον Ντόναλντ Τραμπ» αναφέρεται στο αίτημα.

Σύνθημα στο πάνω μέρος της σελίδας προτρέπει «Måke Califørnia Great Ægain», ενώ διάφορες προσωπικότητες, από τον Λαρς Ούλριχ των Metallica μέχρι τον ηθοποιό Βίγκο Μόρτενσεν -γνωστό από τις ερμηνείες του στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»- φέρονται να παραθέτουν σειρά επιχειρημάτων για να γίνει η Καλιφόρνια μια «Νέα Δανία.

«Θα φέρουμε hygge στο Χόλιγουντ»

«Θα φέρουμε hygge (ατμόσφαιρα θαλπωρής) στο Χόλιγουντ, ποδηλατόδρομους στο Μπέβερλι Χιλς και το βιολογικό smørrebrød (σ.σ. είδος σκανδιναβικού σάντουιτς) σε κάθε γωνιά του δρόμου. Θα εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου, την καθολική υγειονομική περίθαλψη και πολιτική βασισμένη στα γεγονότα», συνεχίζει η αίτηση, όπως έγραψε η Βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Hygge to Hollywood? Proposal for Denmark to buy California from Trump: ”As for the will of the citizens? Well, let’s face it – when has that ever stopped him? If Trump wants to sell California, he’ll sell California.” https://t.co/bvzmg0ulYW

