Τα τελευταία 80 χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη σε δεκάδες στρατιωτικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει.

Εκατομμύρια τόνοι εκρηκτικής ύλης

• Σερβία βόμβες με εκρηκτική ύλη πάνω από 2.000 τόνους

• Λιβύη πάνω από 10.000 τόνοι

• Συρία πάνω από 15.000 τόνοι

• Αφγανιστάν πάνω από 100.000 τόνοι

• Ιράκ 110.000 τόνοι

• Νότια Κορέα 635.000 τόνοι σε τρία χρόνια

• Βόρειο Βιετνάμ 1 εκατομμύριο τόνοι

• Καμπότζη πάνω από 2.5 εκατομμύρια τόνοι

• Λάος τρία εκατομμύρια τόνοι

• Βιετνάμ πάνω από τέσσερα εκατομμύρια τόνοι

