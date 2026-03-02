Τα τελευταία 80 χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη σε δεκάδες στρατιωτικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει.
Εκατομμύρια τόνοι εκρηκτικής ύλης
• Σερβία βόμβες με εκρηκτική ύλη πάνω από 2.000 τόνους
• Λιβύη πάνω από 10.000 τόνοι
• Συρία πάνω από 15.000 τόνοι
• Αφγανιστάν πάνω από 100.000 τόνοι
• Ιράκ 110.000 τόνοι
• Νότια Κορέα 635.000 τόνοι σε τρία χρόνια
• Βόρειο Βιετνάμ 1 εκατομμύριο τόνοι
• Καμπότζη πάνω από 2.5 εκατομμύρια τόνοι
• Λάος τρία εκατομμύρια τόνοι
• Βιετνάμ πάνω από τέσσερα εκατομμύρια τόνοι
