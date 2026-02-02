Ακόμη και ελληνικό ενδιαφέρον φαίνεται να προκύπτει από τα περιβόητα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας επικοινωνίες του με ισχυρές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στις 6 Ιουλίου 2015 -λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του ελληνικού δημοψηφίσματος και την παραίτηση του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη- ο Επστάιν είχε ηλεκτρονική επικοινωνία με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, επικεφαλής του Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί μέρος της εκτεταμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επστάιν και αποτυπώνει το κλίμα που επικρατούσε τότε γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Στο μήνυμά της, η Αριάν ντε Ρότσιλντ αναφέρεται στις έντονες φήμες της περιόδου, γράφοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να ζήτησε και να πέτυχε την απομάκρυνση του Γιάνη Βαρουφάκη, με δεδομένη την αντικατάστασή του από τον τότε επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Αριάν ντε Ρότσιλντ γράφει στον Έπστάιν:

«Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο».

Στη συνέχεια ο Έπσταιν απαντά: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο σκληρό πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ@@@σει».