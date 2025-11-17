Οι δίδυμες Άλις και Έλεν Κέσλερ πέθαναν, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων dpa.

Οι δύο ήταν 89 ετών και απεβίωσαν στο Γκρούνβαλντ, κοντά στο Μόναχο.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, οι δίδυμες κατέφυγαν στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Το μεσημέρι, ένα περιπολικό έφτασε στην ιδιοκτησία των αδελφών. Αστυνομικοί της εξειδικευμένης μονάδας K12, που αποστέλλονται τακτικά στο σημείο, μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τον θάνατο μόνο μετά από μια αρχική εξέταση των σορών και απέκλεισαν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η Kriminalpolizei (Ποινική Αστυνομία) στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας ξεκίνησε έρευνα.

Η Αστυνομία φέρεται να ενημερώθηκε σήμερα, αφού οι δύο γυναίκες είχαν ήδη πεθάνει. Όταν έφτασαν, οι αστυνομικοί μπόρεσαν μόνο να επιβεβαιώσουν τον θάνατο και να αποκλείσουν την ευθύνη τρίτου.

Στη Γερμανία, ο «υποβοηθούμενος θάνατος» επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το άτομο πρέπει, μεταξύ άλλων, να «ενεργεί υπεύθυνα και με δική του ελεύθερη βούληση». Πρέπει να είναι ενήλικο και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Όποιος βοηθά τον αποθανόντα δεν μπορεί να εκτελέσει προσωπικά την θανατηφόρα πράξη. Αυτό θα αποτελούσε «ενεργητική ευθανασία», η οποία απαγορεύεται.

Η Άλις και η Έλεν Κέσλερ γεννήθηκαν στις 20 Αυγούστου 1936 στο Νερχάου (Σαξονία). Εργάστηκαν ως διεθνώς αναγνωρισμένες τραγουδίστριες, χορεύτριες και ηθοποιοί.

Ήταν αχώριστες στη ζωή, αλλά και στον θάνατο.

Τον Απρίλιο του 2024, οι θρυλικές δίδυμες της showbiz είχαν δηλώσει στη γερμανική εφημερίδα BILD ότι θα ήθελαν μια μέρα να ταφούν στην ίδια τεφροδόχο, δίπλα στις στάχτες της αγαπημένης τους μητέρας Έλσας (πέθανε 69) και του σκύλου τους Γέλο (πέθανε 14).

«Αυτό ακριβώς γράψαμε στη διαθήκη μας», είχε δηλώσει η Έλεν Κέσλερ στην BILD.

Π.Π.

Πηγή: Rai News.it – La Repubblica