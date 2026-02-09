Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δικηγόροι του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν υπέβαλαν αιτήματα για αρχεία που διατηρούσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών που θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν μια σχέση με τη CIA ή εάν η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας διατηρούσε πληροφορίες για αυτόν.

Τα πιο πρόσφατα έγγραφα, που απελευθερώθηκαν για να συμμορφωθούν με έναν νόμο που απαιτεί την αποκάλυψη φακέλων από ομοσπονδιακές έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη, αποκάλυψαν μια αλληλογραφία που περιγράφει πώς ο Έπσταϊν προσπάθησε να καλλιεργήσει σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες, διπλωμάτες, επιστήμονες, χρηματοδότες, δικηγόρους και επιχειρηματίες — πολύ καιρό μετά την έκτισή του για κατηγορίες πορνείας και την καταγραφή του ως σεξουαλικό δράστη.

Ένα κομμάτι αλληλογραφίας από τη CIA, που στάλθηκε στον δικηγόρο του Έπσταϊν, Μάρτιν Γουάινμπεργκ, ανέφερε ότι «αναζητήσαμε αρχεία που προέρχονται από τη CIA που μπορεί να αντικατοπτρίζουν μια ανοιχτή ή με άλλο τρόπο αναγνωρισμένη υπαγωγή στην Υπηρεσία» για μια περίοδο μεταξύ 1999 – όταν ο Έπσταϊν φαίνεται ότι είχε προηγουμένως αναζητήσει τέτοιες πληροφορίες το 2011.

«Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε καμία πληροφορία ή αρχείο», αναφέρει η επιστολή, με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2011, από τον συντονιστή πληροφοριών και απορρήτου της CIA, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί.

«Όσον αφορά τα αποκρινόμενα αρχεία που θα αποκάλυπταν μια απόρρητη σύνδεση με τη CIA… η CIA δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί την ύπαρξη ή την ανυπαρξία αρχείων που ανταποκρίνονται στο αίτημά σας».

Μια ξεχωριστή επιστολή το 2014 από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας απέρριψε προσφυγή άλλου δικηγόρου του Έπσταϊν βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης (FOIA) για πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη του.

Η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί την ύπαρξη ή μη ύπαρξη οποιουδήποτε υλικού πληροφοριών» που να σχετίζεται με το αίτημα, προσθέτοντας ότι «για να το πράξουμε διαφορετικά, όταν αμφισβητηθεί βάσει της FOIA, θα είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση πληροφοριών, πηγών και μεθόδων, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την εθνική μας ασφάλεια και να υπονομεύσουν σοβαρά τις δραστηριότητες της [Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας/Κεντρική Υπηρεσία Ασφαλείας] γενικά».

Η επιστολή άρνησης στις 30 Ιουλίου 2014, υποδηλώνει ότι ο δικηγόρος του Έπσταϊν, Ντάρεν Κ. Ιντάικ, αναζητούσε «αρχεία, έγγραφα, ντοσιέ, επικοινωνίες, υπομνήματα, εντολές, συμφωνίες ή/και οδηγίες σχετικά με ή αναφερόμενα στον κ. Έπσταϊν» για περίπου 14 χρόνια μέχρι τις αρχές του 2014.

Η CIA και η NSA δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με τα αιτήματα για αρχεία, τα οποία αναφέρθηκαν αρχικά από το Bloomberg News.

Το πιο πρόσφατο σύνολο εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει επίσης αιτήματα αρχείων από τον Γουάινμπεργκ στη CIA και το FBI, που στάλθηκαν μεταξύ 2010 και 2012. Τα αιτήματα σημειώνουν ότι ο Έπσταϊν αναζητά οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με αυτόν — συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε που θα μπορούσε να «πιστοποιήσει παρακολούθηση, παρατήρηση, έρευνα, ανάκριση και συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Έπσταϊν».

Η τελευταία έκδοση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δείχνουν ότι ο Έπσταϊν αναζήτησε βοήθεια και δικτυώθηκε με Ρώσους ομογενείς επενδυτές τεχνολογίας. Ο Έπσταϊν φέρεται ότι διατήρησε επίσης σχέσεις με κάποιους ανώτερους ρωσικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, κάτι το οποίο έδωσε τροφή στην πολωνική κυβέρνηση να ξανανοίξει μια έρευνα για πιθανούς δεσμούς μεταξύ του Έπσταϊν και των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ένας εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης απέρριψε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το τελευταίο θησαυροφυλάκιο εγγράφων αποκάλυψε επίσης ότι ο Έπσταϊν συμμετείχε σε συναντήσεις με τον Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής της CIA υπό τον Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διπλωμάτης. Ο Μπερνς δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Ένας εκπρόσωπος είπε σε μια δήλωση, πως θυμάται ότι συναντήθηκε για λίγο με τον Έπσταϊν σε δύο περιπτώσεις «πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς ο Πρέσβης ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την κυβερνητική υπηρεσία».

«Ο Πρέσβης Μπερνς λυπάται βαθιά που συναντήθηκε μαζί του και δεν ήξερε τίποτα για αυτόν πριν από αυτές τις δύο σύντομες συναντήσεις, εκτός από το ότι εισήχθη ως εμπειρογνώμονας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πρόσφερε γενικές συμβουλές για τη μετάβαση στον ιδιωτικό τομέα», ανέφερε η δήλωση. «Όταν ο Πρέσβης Μπερνς έμαθε για το ιστορικό του κ. Έπσταϊν λίγο μετά από αυτές τις δύο σύντομες συναντήσεις, τρόμαξε. Δεν συναντήθηκε ποτέ ξανά μαζί του. Δεν είχαν σχέση».