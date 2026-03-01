Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Ο πολιτικός αγώνας για την «υπόθεση Έπσταϊν» έχει εισέλθει σε ένα νέο, πιο έντονο στάδιο. Οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι εάν ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή στις εκλογές του Νοεμβρίου, η Μελάνια Τραμπ θα μπορούσε επίσης να κληθεί να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας.

Η ανακοίνωση προέρχεται από τον εκπρόσωπο Ρόμπερτ Γκαρσία, ανώτερο μέλος του εποπτικού οργάνου της Βουλής. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο νομοθέτης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακούσει τη σύζυγο του Προέδρου στο πλαίσιο της έρευνας για δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Θέλουμε την Πρώτη Κυρία, με την οποία γνωρίζουμε ότι είχε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, να μπει ενόρκως και να καταθέσει στην επιτροπή εποπτείας. Αυτό είναι το νέο προηγούμενο που ήθελαν οι Ρεπουμπλικάνοι να δημιουργήσουν εδώ».

Το προηγούμενο Κλίντον

Τόσο ο Μπιλ όσο και η Χίλαρι Κλίντον έχουν ήδη ακουστεί στην έρευνα. Το όνομα του πρώην προέδρου εμφανίζεται σε αποχαρακτηρισμένα αρχεία που σχετίζονται με τον χρηματοδότη, ενώ η πρώην υπουργός Εξωτερικών ανακρίθηκε μόνο για τις συναλλαγές του συζύγου της με τον δισεκατομμυριούχο.

Σε αυτό το διπλό προηγούμενο οι Δημοκρατικοί χτίζουν τη στρατηγική τους: εάν ένας πρώην πρόεδρος και η σύζυγός τους μπορούν να κληθούν να καταθέσουν ενόρκως, η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει για το σημερινό προεδρικό ζεύγος. Σε περίπτωση αλλαγής της πλειοψηφίας στη Βουλή, ο δηλωμένος στόχος είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και στη Μελάνια Τραμπ.

Ο Γκαρσία αναγνώρισε ότι ορισμένες ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στη Χίλαρι Κλίντον μπορεί να ήταν ακατάλληλες, αλλά τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστούν ομοιόμορφα οι κανόνες κατάθεσης.

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένας που εμπλέκεται στο δίκτυο του Έπσταϊν δεν θα εξαιρείται από την επίβλεψη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης της Πρώτης Κυρίας.

Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές σε δικαστικούς φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας, γεγονός που έχει εντείνει την πολιτική πίεση στο Καπιτώλιο.

Έγγραφα και Επαφές 2002

Τα αρχεία που κυκλοφόρησαν περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε επαφές μεταξύ της Μελάνια και της Γκίσλεϊν Μάξγουελ το 2002, περίπου τρία χρόνια πριν από τον γάμο της με τον πολιτικό, το 2005.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες που δείχνουν την Πρώτη Κυρία μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ -η οποία επί του παρόντος υπηρετεί μια 20χρονη ποινή φυλάκισης για σεξουαλική διακίνηση- μαζί με τον τότε επιχειρηματία της Νέας Υόρκης σε δημόσιες εκδηλώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τα αρχεία περιέχουν επίσης ένα email του 2002 με την υπογραφή «With love, Melania», στο οποίο η Μάξγουελ απάντησε με οικείο τόνο.

Αν και δεν αναφέρονται επίσημες κατηγορίες εναντίον της Πρώτης Κυρίας στα διαθέσιμα έγγραφα, η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι επαφές και μόνο δικαιολογούν διευκρινίσεις ενόρκως.

Μια παρατεταμένη έρευνα από το 2019

Η έρευνα για τον Έπσταϊν, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, και ο οποίος πέθανε σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες εβδομάδες αργότερα – συνεχίζει να έχει πολιτικές επιπτώσεις χρόνια αργότερα. Οι δικαστικοί φάκελοι έχουν κρατήσει στο επίκεντρο της συζήτησης ένα δίκτυο διασυνδέσεων που εμπλέκουν πρόσωπα από τα υψηλά οικονομικά, την πολιτική και την ψυχαγωγία.

Στο Βουλή, η Επιτροπή Εποπτείας έχει την εξουσία να καλεί μάρτυρες απευθείας ενόρκως. Σήμερα η αίθουσα ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους με περιορισμένο περιθώριο, αλλά εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν την πλειοψηφία τον Νοέμβριο, η λίστα των ατόμων που καλούνται να καταθέσουν θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά. Ο Γκαρσία την έχει αναφέρει ως «πολύ μακρύ κατάλογο».

Η Σιωπή της Πρώτης Κυρίας

Η Μελάνια μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα δημόσια σχόλια για την έρευνα. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, διέκοψε μια ερώτηση σχετικά με τη μεταφορά της Μάξγουελ σε μια εγκατάσταση ελάχιστης ασφάλειας, εστιάζοντας εκ νέου την προσοχή στην επίσημη πρωτοβουλία.

Το μήνυμα από τους Δημοκρατικούς παραμένει σαφές: κανείς δεν μπορεί να παραμείνει εκτός του πεδίου της έρευνας του Κογκρέσου.