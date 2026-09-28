Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε σήμερα (28/9) από την αντιπολίτευση πως κάνει «παράνομη προπαγάνδα» μετά την προβολή χθες ενός τηλεοπτικού σποτ όπου πλεκόταν το εγκώμιό του, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε ένα σύντομο μαυρόασπρο κλιπάκι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, την Κυριακή (27/9), το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνων του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Με αυστηρό ύφος, περπατά σιωπηλός σε έναν διάδρομο, κοιτάζοντας την κάμερα, ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των «πολεμοχαρών», των «κομμουνιστών» και των «υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων».

Στο τέλος του βίντεο, το οποίο διαρκεί τριάντα δευτερόλεπτα και ξεκινά με τη φράση «Αυτή είναι η τελευταία μάχη», εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση: «Πληρωμένο από την αμερικανική κυβέρνηση».

The Final Battle And then, on Sunday, Trump went full Hitler. Trump tells Americans about the enemies they must defeat: the “deep state,” “globalists,” “communists, Marxists and fascists,” the “sick political class,” the “fake news media” and other “villains.” This is a “final… pic.twitter.com/jnHjOAO4Rs — Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) September 28, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη δημοσιεύσει αυτό το βίντεο το 2023 στο δίκτυό του Truth Social, όμως αναφέροντας αυτήν τη φορά ότι είχε χρηματοδοτηθεί από πόρους της προεκλογικής εκστρατείας του.

The White House has expanded a series of taxpayer-funded advertisements boosting President Trump, including a new spot that repurposes imagery and political rhetoric Trump used while campaigning for president. https://t.co/iZLNxpZ6zc — The Washington Post (@washingtonpost) September 28, 2026

«Ο Λευκός Οίκος επέκτεινε μια σειρά διαφημίσεων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και προωθούν τον Πρόεδρο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου διαφημιστικού σποτ που αξιοποιεί εικόνες και πολιτική ρητορική που χρησιμοποίησε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας», αναφέρει η ανάρτηση της Washington Post.

Η προβολή αυτού του βίντεο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίθηκε σφόδρα από την αντιπολίτευση.

«Είναι παράνομο η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και εσείς πληρώνετε τον λογαριασμό», δήλωσε ο βουλευτής των Δημοκρατικών Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε σήμερα στο Χ.

Just in case it wasn’t clear, when they say the U.S. Government’s paying for this, that’s YOUR taxpayer dollars their using. I’ll say this as many times as I need to: it is ILLEGAL to use American taxpayer dollars from the government to pay for candidates’ or parties’ political… pic.twitter.com/Mx2VdEqQ3d — Rep. Mike Levin (@RepMikeLevin) September 28, 2026

«Είναι προπαγάνδα. Είναι παράνομο», κατήγγειλε ο Τζον Χίκενλουπερ, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, σε ένα μήνυμα του στο Χ.

Paid for by the U.S. Government = Paid for by YOU. This is propaganda. This is illegal. This is un-American. https://t.co/7zhsPaxzxp — Senator John Hickenlooper (@SenatorHick) September 28, 2026

«Το Σύνταγμα είναι σαφές. Το Κογκρέσο έχει την εξουσία να αποφασίζει πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων, και όχι ένα άτομο στο Οβάλ Γραφείο. Επανειλημμένα, η παρούσα κυβέρνηση επιλέγει να αγνοεί το νόμο», έγραψε επίσης ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος Τζον Χίκενλουπερ, σε έτερο μήνυμά του στο Χ.

The Constitution is clear. Congress holds the power over how taxpayer dollars are spent, not one person in the Oval Office. Over and over again, this admin chooses to ignore the law. https://t.co/KQehPFsBWO — Senator John Hickenlooper (@SenatorHick) September 28, 2026

Ο Λευκός Οίκος έκρινε πως δεν πρόκειται για μια πολιτική διαφήμιση, η χρηματοδότηση της οποίας υπάγεται σε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά για μια «ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς», όπως η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβάλει.

Το βίντεο έχει «εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος συμπλήρωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι «ο ίδιος υποψήφιος» στις βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου και έκρινε πως το βίντεο «δεν καλεί σε κάποια συγκεκριμένη δράση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε πρόσφατα τους ψηφοφόρους να πράξουν «σαν να ήταν εκείνος υποψήφιος» σε αυτές τις «ενδιάμεσες» εκλογές, που θα μπορούσαν να του στοιχίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα άλλο διαφημιστικό σποτ που εξήρε τον απολογισμό του προέδρου κυκλοφόρησε επίσης, με την ίδια αναφορά «Πληρώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση». Σε αυτό επαναλαμβανόταν το σύνθημα «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα», ενώ στο βάθος ακουγόταν ένα τραγούδι με επανάληψη του στίχου “Love me” (Αγάπησέ με).