Οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προέτρεψαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την ανάκληση των περίπου 30 διπλωματών καριέρας, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή αφήνει ένα επικίνδυνο κενό ηγεσίας που επιτρέπει στους αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία και η Κίνα να επεκτείνουν την εμβέλεια τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες μέρες έδωσε εντολή σε περισσότερους από είκοσι διπλωμάτες καριέρας που υπηρετούν στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική να επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον, ώστε να διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές αποστολές στο εξωτερικό αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της με βάση το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

Αποκαλώντας τις μαζικές ανακλήσεις μία «άνευ προηγουμένου κίνηση» που καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει κάνει από τότε που το Κογκρέσο ίδρυσε τη σύγχρονη Υπηρεσία Εξωτερικών πριν από έναν αιώνα, 10 Δημοκρατικοί γερουσιαστές στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας δήλωσαν ότι δεν υπάρχει σχέδιο αντικατάστασής τους με κατάλληλους υποψηφίους.

Οι απομακρύνσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν περισσότερες από 100 κενές θέσεις διπλωματών καριέρας των ΗΠΑ, περίπου το ήμισυ όλων των παρόμοιων θέσεων παγκοσμίως, αναφέρουν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον Τραμπ, την οποία είδε το Reuters. Οι γερουσιαστές αναφέρουν ότι 80 θέσεις ήταν κενές πριν από την απόφαση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό της επιστολής. Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτεμντ είχε χαρακτηρίσει τη Δευτέρα τις μαζικές ανακλήσεις «τυπική διαδικασία σε κάθε κυβέρνηση».

«Καθώς οι περισσότερες από 100 αμερικανικές πρεσβείες που δεν διαθέτουν ανώτερη ηγεσία περιμένουν έναν νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και άλλοι θα διατηρούν τακτική επικοινωνία με τους ξένους ηγέτες που ουσιαστικά θα έχουμε εγκαταλείψει, επιτρέποντας στους αντιπάλους μας να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και την επιρροή τους για να περιορίσουν, ακόμη και να βλάψουν, τα συμφέροντα των ΗΠΑ», αναφέρουν οι Δημοκρατικοί στην επιστολή τους.

Οι Γερουσιαστές, στους οποίους περιλαμβάνονται η Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Κρις Μέρφι και άλλοι, παρείχαν παραδείγματα για το πώς η Ουάσιγκτον θα στερούνταν κορυφαίας αμερικανικής παρουσίας σε κρίσιμες τοποθεσίες καθώς το Πεκίνο και η Μόσχα κάνουν διείσδυση.

Σε περιοχές από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Αφρική και τα Βαλκάνια, καθώς και τη Λατινική Αμερική, η Ουάσιγκτον θα μείνει πίσω στην αντιμετώπιση της επεκτεινόμενης οικονομικής εμβέλειας της Κίνας, αναφέρουν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους.

«Οι πρεσβευτές αυτοί έχουν επιδείξει την δέσμευση τους να εκτελούν πιστά τις πολιτικές των κυβερνήσεων και των δύο κομμάτων για δεκαετίες» αναφέρουν οι γερουσιαστές. «Σας προτρέπουμε να ακυρώσετε άμεσα αυτή την απόφαση πριν γίνει μεγαλύτερη ζημιά στην εικόνα της Αμερικής στον κόσμο».

Οι πολιτικά διορισμένοι πρεσβευτές αποχωρούν από τις θέσεις τους όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μια νέα κυβέρνηση, αλλά οι διπλωμάτες καριέρας, ενώ υπηρετούν κατά την κρίση του προέδρου, συχνά θεωρούνται διακομματικοί και συνήθως υπηρετούν τρία έως τέσσερα χρόνια στις θέσεις τους στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η κυβέρνηση.

Αλλά ο Τραμπ είναι εδώ και καιρό καχύποπτος απέναντι στη γραφειοκρατία και έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να «καθαρίσει το βαθύ κράτος» απολύοντας γραφειοκράτες που θεωρεί άπιστους και τοποθετώντας τους πιστούς του σε ανώτερες θέσεις.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ διέταξε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να αναδιοργανώσει την υπηρεσία εξωτερικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξωτερική πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εφαρμόζεται «πιστά».

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε περισσότερους από 1.300 διπλωμάτες και δημόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετώπιζε πολλαπλές κρίσεις στην παγκόσμια σκηνή: τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την σχεδόν διετή σύγκρουση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή σε έξαρση λόγω της υψηλής έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η συνολική μείωση του εργατικού δυναμικού του Υπουργείου στις ΗΠΑ ανήλθε σε περίπου 3.000 άτομα μετά από παραιτήσεις και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει αντιπροσωπεύοντας λίγο πάνω από το 11% του συνόλου των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ