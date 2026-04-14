Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι κινεζικές αεροπορικές αρχές έχουν κινητοποιήσει μια σειρά από πόρους για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του C919, του εγχώριου αεροσκάφους που στοχεύει να ανταγωνιστεί την Boeing και την Airbus, με σταθερή πρόοδο να έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, ανέφεραν πολλές πηγές.

Τεχνικοί και πιλότοι από τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) έχουν εγκατασταθεί στη Σαγκάη για περισσότερους ελέγχους και δοκιμές εν πτήσει τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε σε ορισμένες τεχνολογικές ανταλλαγές με τον οργανισμό. «Τώρα μένουν στη Σαγκάη, σχεδόν μόνιμα, για δοκιμές και πτήσεις», ανέφερε η πηγή.

Είναι κατανοητό ότι η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή απαιτεί περισσότερες δοκιμαστικές πτήσεις για να αποδείξει την ασφάλεια του C919. Τέτοιες πτήσεις σηματοδοτούν την τρίτη φάση μιας διαδικασίας πιστοποίησης τεσσάρων σταδίων.

Οι πρώτες πτητικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο, ένα ορόσημο στην πολυετή προσπάθεια της Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) να αποκτήσει την έγκριση της Δύσης για το κινεζικό αεροσκάφος, με στόχο την κατάκτηση μεριδίου αγοράς στο εξωτερικό από το δυοπώλιο των Boeing 737 και Airbus A320. Η πηγή ανέφερε ότι η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων πιλότων τους, για να βοηθήσει στην προώθηση της πιστοποίησης.

Μια δεύτερη πηγή με γνώση των συνεχιζόμενων ρυθμίσεων ανέφερε ότι η Comac και οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται το C919 παρείχαν δεδομένα παρελθόντος καθώς και σε πραγματικό χρόνο στην EASA. Η China Eastern Airlines είχε επίσης κοινοποιήσει δεδομένα επισκευής και συντήρησης, όπως ανέφεραν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγκεντρώθηκαν από περιοδικούς ελέγχους Α και Β στην πρώτη παρτίδα C919 που εντάχθηκαν στον στόλο της το 2023. Οι έλεγχοι Α και Β είναι τυποποιημένες, προγραμματισμένες επιθεωρήσεις των επιδόσεων ασφαλείας ενός αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος μονού διαδρόμου λειτουργεί στην εγχώρια αγορά από τον Μάιο του 2023, με τις τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας, Air China, China Eastern και China Southern Airlines, να αυξάνουν τη χρήση του αεροπλάνου.

Το C919 είχε εξυπηρετήσει συνολικά τέσσερα εκατομμύρια επιβάτες σε 46 διαδρομές μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με την CAAC. Κατά τη διάρκεια της 40ήμερης αυξησης των ταξιδιών για την Κινεζική Πρωτοχρονιά μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, πραγματοποίησε 4.300 πτήσεις, υπερδιπλάσιες από αυτές πριν από ένα χρόνο.

Τα δεδομένα σχεδόν τριών ετών από εγχώριες εμπορικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάλυση της EASA, ανέφερε η δεύτερη πηγή, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία είχε επισκεφθεί ένα εργοστάσιο στη Σαγκάη όπου συναρμολογείται το αεροπλάνο.

Αν και οι πτητικές δοκιμές μπορούν να θεωρηθούν ως το «τελικό τεστ», πρέπει να ακολουθούνται από ανάλυση, γραφειοκρατία και τεχνική επαλήθευση. Και οι δύο πηγές ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι «πολιτικοί παράγοντες» θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ταχύτερη πιστοποίηση, επειδή το C919 περιεχει βασικά εξαρτήματα από τους κύριους δυτικούς προμηθευτές αν και έχει ήδη αποδείξει την ασφάλειά του σε χρόνια εγχώριας χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσαν ότι η πρόσφατη σειρά παραγγελιών της Κίνας για αεροσκάφη Airbus θα μπορούσε να βοηθήσει.

Ο ευρωπαϊκός αεροπορικός γίγαντας έχει εξασφαλίσει κινεζικές παραγγελίες για περισσότερα από 200 A320, από πέρυσι.

Μια τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για τη διαδικασία πιστοποίησης δήλωσε ότι η συνολική εργασία «προχωρά με ομαλό τρόπο», αλλά εξακολουθεί να απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.

«Πρέπει να καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες… αυτό συνεχίζεται», είπε.

Σε μια οπισθοδρόμηση για την Comac παντως, ο εκτελεστικός διευθυντής της EASA, Florian Guillermet, δήλωσε πριν από περίπου ένα χρόνο ότι θα πιστοποιούσε το αεροσκάφος εντός τριών έως έξι ετών, τορπιλίζοντας τις ελπίδες για μια επικείμενη έγκριση.

Πηγή: South China Morning Post